Ni Evroliga, ni Evropa, već Kina: Dianđelo Rasel u Šangaju

Menjanje klubova nije nepoznanica za Rasela , čija je karijera u najjačoj ligi sveta protekla u relativno čestom menjanju klubova. Bivši organizator igre Minesote je svoju NBA karijeru započeo kao jedan od najvećih prospekata svoje generacije, nakon što su ga 2015. godine draftovali Los Anđeles Lejkersi, dok je prva pozicija u klasi pripala u tom godištu nedodirljivom Karlu Entoniju Taunsu .

Rasel je imao i privlačne ponude iz Evrope. Uvek ambiciozni Ofer Janaj bio je i te kako zainteresovan za talentovanog beka, kako bi pojačao konkurenciju u Hapoelu, međutim Kina je na kraju imala jače adute, zadovoljivši njegove finansijske apetite.

Posle samo 2 sezone u Lejkersima, 2017. biva trejdovan u Bruklin Netse, gde će i doživeti svoj najveći individualni napredak, iako je imao operaciju kolena. Momak iz Kentakija nije mogao da miruje ni u Bruklinu, pa je sa statusom NBA Ol-stara opremu Netsa zamenio dresom Golden Stejt Voriorsa. Bile su ovo njegove najbolje košarkaške godine, barem što se tiče ofanzivnih brojki, jer je u dres Ratnika na 33 utakmice imao prosek od 23,6 poena, 3,7 skokova i 6,2 asistencije po utakmici.

Međutim, ni San Fransisko nije bio dugo njegova kuća. U februaru 2020. trejdovan je u Minesotu u kojoj je proveo gotovo četiri sezone, što je za njegove standarde prilično dugačak period. Bila je ovo ujedno i njegova najdugovečnija destinacija, a onda usledila selidba u matične Lejkerse, gde je ostao do polovine takmičarske 2024/2025.

Usledio je još jedan povratak na mesto na kojem je već igrao. Okušao se u Bruklinu, da bi prošlu takmičarsku godinu proveo u Dalasau, gde je na samo 26 mečeva upisao prosek od 10,2 poena. Meveriksi su ga trejdovali u Memfis, da bi potom usledio otkaz.

Kina je idealna destinacija za njega da zaradi novac i prilika da se rehabilituje karijere, te zapaženim partijama skrene pažnja evroligaša. Da li će do toga zaista doći, saznaćemo u narednom periodu, ali da poseduje kvalitet za najbolje timove Starog kontinenta, to je gotovo izvesno.