Zvezdini drugopozivci rešetali, crveno-beli brojali do sedam u Lovćencu
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Vreme čitanja: 2min | sre. 30.09.26. | 17:30
Pogađali Mihailo Ristić i Juta Nakajama na proslavi FK Njegoš - 7:0
Dok traje jedna od najdužih reprezentativnih pauza, klubovima valja da održe formu. Crvena zvezda je to uradila tako što je odigrala prijateljsku utakmicu protiv FK Njegoš iz Lovćenca koji je slavio 80 godina postojanja. Za ovu utakmicu, Albert Rijera je rešio da pruži šansu igračima koji do sada imali manju minutažu u Mozzart Bet Superligi ili onima kojima je neophodno da se uigraju sa ostatkom tima kao što su Mihailo Ristić i Juta Nakajama.
Upravo su poslednja dvojica tresli mrežu rivala, a tim iz Ljutice Bogdana je na krilima raspoloženih drugopozivaca slavila veoma ubedljivo - 7:0. Crveno-beli su do vođstva došli posle pola sata igre kad se mladi Mihajlo Radović najbolje snašao u petercu domaćina i uspeo da ćušne loptu u gol.
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Sedam minuta kasnije, Mohamed Čam se potrudio da izvede najlepši potez na utakmici Austrijski vezista je došao do lopte na ivici kaznenog prostora, prošao pored trojice i poslao je u dalji ugao. Do kraja prvog dela, Juta Nakajama je postigao lep gol šutem iz prve.
U nastavku susreta, palicu su preuzeli momci iz kadetske selekcije Zvezde - Filip Lazović i Mihajlo Radović. Dečaci rođeni 2010. godine su po dvaput pogađali, s tim da je Radović kompletirao het-trik. Inače reč je o momku koji je ove sezone u kadetskoj ligi na sedam utakmica postigao 13 golova i Rijera je rešio da ga nagradi time što je bio starter na ovom meču.
Po završetku reprezentativne pauze, Crvenu zvezdu očekuje gostovanje Radničkom iz Kragujevca u Mozzart Bet Superligi, a onda 15. oktobra prva utakmica u Ligi konferencije protiv Lugana.