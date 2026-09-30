Zvezdini drugopozivci rešetali, crveno-beli brojali do sedam u Lovćencu

Dok traje jedna od najdužih reprezentativnih pauza, klubovima valja da održe formu. Crvena zvezda je to uradila tako što je odigrala prijateljsku utakmicu protiv FK Njegoš iz Lovćenca koji je slavio 80 godina postojanja. Za ovu utakmicu, Albert Rijera je rešio da pruži šansu igračima koji do sada imali manju minutažu u Mozzart Bet Superligi ili onima kojima je neophodno da se uigraju sa ostatkom tima kao što su Mihailo Ristić i Juta Nakajama.

Upravo su poslednja dvojica tresli mrežu rivala, a tim iz Ljutice Bogdana je na krilima raspoloženih drugopozivaca slavila veoma ubedljivo - 7:0. Crveno-beli su do vođstva došli posle pola sata igre kad se mladi Mihajlo Radović najbolje snašao u petercu domaćina i uspeo da ćušne loptu u gol.