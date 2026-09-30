Mi smo Olimpijakos, imamo svog diva – Nikolu Milutinova

Imao je težak posao Tajrik Džons da izađe na kraj sa litvanskim centrom koji se ovog leta vratio iz NBA lige, ali imao je pomoć i to upravo Nikole Milutinova, iako srpski košarkaš nije igrao.

"Obe stvari su bile teške što se tiče ove utakmice, i putovanje i igranje protiv Jonasa Valančijunasa. Mi smo Olimpijakos, imamo i mi svog diva, Nikolu Milutinova. Samo to što svakodnevno treniram sa njim priprema me za utakmice protiv igrača kao što je Valančijunas. Bilo je teško, ali smo ostvarili pobedu", kaže bivši igrač Partizan Mozzart Beta.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Biće drugačiji meč verovatno protiv Virtusa u Bolonji.

"Virtus igra brzo, možda čak i brže od ekipe protiv koje smo igrali juče. I mi i oni smo imali samo dan pauze. Moramo da sprovedemo plan našeg trenera i pobedićemo. Ako pogledate Olimpijakos u poslednjih pet godina, to je ekipa koja pobeđuje. To joj je u DNK. Navijači se ne umaraju od pobeda, mi se ne umaramo od pobeda".

20.05 (1,50) Makabi Tel Aviv (16,0) Bešiktaš (3,00)

Trenutno traži još pravi ritam.

"Pokušavam ponovo da pronađem sebe, želim da budem najbolja verzija sebe. Znate da sam tokom priprema određeno vreme bio van terena, tako da mi je potrebno vreme da se oporavim", zaključio je.

Američki košarkaš je protiv Žalgirisa upisao pet poena, osam skokova i asistenciju, dok je u prvom kolu protiv Baskonije imao 12 poena i osam skokova. Statistički, dobar start sezone i dobre brojke za 14 minuta u proseku na parketu.