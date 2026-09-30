Navaro brani Motlija: Igrao je odličnu odbranu juče; donosili smo užasne odluke u poslednjim trenucima

" Analiziramo sve utakmice, ne samo u Evroligi. Obično se više poena postiže u prvoj četvrtini nego u ostalim, igrači su sveži i to je nešto što je normalno, da se dešava i kriza. Pravili smo greške na početku koje treba da ispravimo, bilo je nekoliko situacija u kojima smo mogli da budemo bolji. Ali, nije to poenta, već da smo uspevali da se vratimo u drugim četvrtinama, znam da će mnogi reći da se to nije desilo vodili bismo, ali to je košarkaška fantastika, to nije realnost. Promenili smo pristup zagrevanju, tome kako pristupamo utakmici, pokušavamo da nađemo najbolji akcioni plan, ali to su košarkaške utakmice, i protivnik igra ", rekao je Navaro .

Španski stručnjak je pak apostrofirao drugi problem u igri njegovog tima – slabije ‘zatvaranje’ četvrtina. " Unutar jedne utakmice postoji nekoliko utakmica, a igra u poslednja dva minuta četvrtina je veoma važna. Kako smo odigrali kraj druge i treće četvrtine je užasno. Postigli su bitne poene, u poslednja tri minuta su postigli 11 poena zaredom, zbog glupih grešaka, faulova, slobodnih bacanja. Zbog pojedinih odluka smo ostali bez energije i prestali smo da igramo odbranu, bitno je izboriti se ispravno sa takvim situacijama. Isto se desilo u poslednjoj četvrtini, na dva minuta i 15 sekundi smo imali zaostatak četiri poena i posed, i onda smo imali dve izgubljene lopte, jedan veoma loš napad, oni su se rastrčali, poslednji faul je napravljen sekunda pre kraja napada, manje-više je to što se nismo na pravi način izborili sa situacijama. Kada igrate sa takvim emocijama, u takvoj atmosferi, žuri vam se i ponekad se dešavaju greške, a odluke koje smo donosili u poslednjim trenucima četvrtina bile su užasne. Utakmicu smo izgubili na tome ".

Jedan od slabijih u ekipi ponovo je bio Džonatan Motli. Ipak, Navaro je stao u odbranu američkog centra.

“Prvo, da stavimo u kontekst sve dobre stvari koje je uradio. Džonatanova odbrana juče je bila odlična. Ne bih rekao dobra, rekao bih sjajna. Mnogo nam je pomogao. Neki od promašaja koje je imao dogodili su se zbog velikog napora koji je uložio. To može da objasni, kao prvo, zašto imamo toliko izmena - jer nam je cilj da igramo sa fizičkim intenzitetom koji želimo, a to zahteva veliku količinu energije od svih igrača. Neke od tih Džonatanovih grešaka došle su nakon što je uložio ogroman napor u odbrani. Motli je evroligaški igrač. Nije promašivao šuteve zato što je odjednom postao loš igrač, već zbog onoga što se desilo pre toga. Moramo to staviti u kontekst, pomoći mu da razume, pomoći mu na druge načine - bilo izmenom, dodatnim tajm-autom... I pogurati njegove jače strane, objasniti mu da njegove slabosti nisu tu zato što je odjednom postao loš igrač, već zato što je pre toga uradio nešto dobro”.

Četvrtak, 20.00: (1,60) Crvena zvezda (13,0) Efes (2,65)

Osvrnuo se Navaro i na kadrovsku situaciju u ekipi.

“Čima je odigrao dobro, iako nije na 100 odsto, biće bolje protiv Efesa. Boldvin nije trenirao sa timom, ne mislim da će igrati. Ne znam kada se vraća, ima problem sa leđima, imao je preglede, trenirao je pre dva dana sa timom, osećao se bolje, ali ne oseća se komforno i ne možemo da imamo igrače na 50 odsto. Ne možemo da ga stavimo u tim umesto nekog spremnijeg igrača”.

Na pitanje hoće li Stefan Miljenović i Ognjen Dobrić dobiti veću minutažu, rekao je:

“Ne smemo da ih stavljamo u igru bez logike. Oni su u procesu povratka, igrali su više nego što je bio slučaj na prethodnoj utakmici. Svi biste želeli da igraju više, ali ne mogu svi više, utakmica je 40 minuta. Tim se oseća komforno, Stefan je dao energiju, moramo da mu pomognemo u povratku, ali idemo iz dana u dan”.

O predstojećem rivalu…

”Efes ima bekove sa velikim potencijalom, sjajni su strelci, ima visoke igrače koji su veoma vešti i na dobrom atletskom nivou... Veoma slična utakmica kao protiv Hapoela. Biće zanimljivo videti kako ćemo uspeti da se prilagodimo za manje od 48 sati i odigramo protiv tako dobrog tima koji dolazi u sjajnoj dinamici - odigrali su izvanrednu utakmicu i u Barseloni i izgubili zbog samo nekoliko detalja”, zaključio je Navaro.