Ma, kakav strah, Bruklin je to: I'm a block away from hell

Amerikanac je jedan od prvih potpisa Partizan Mozzart Beta i svakako neko čiji dolazak nije u najmanju ruku dočekan pozitivno od strane košarkaške javnosti. Istina, bilo je utemeljenja za ovakvo verovanje, jer je momak iz Bruklina do sada kao vrhunac karijere imao igranju Evrokupu i ne toliko dobar angažman u reprezentaciji Crne Gore, a već mu je 29 godina. Crv sumnje u sposobnosti Kajla Olmana sezale su toliko daleko da se u jednom momentu razmatralo pitanje pozajmice i angažman nekog drugog ili bolje rečeno zvučnijeg igrača na njegovoj poziciji, ali, kako sada stvari stoje do toga srećom po Parni valjak nije došlo.

Jeste Olman bio dominantan u Evrokupu, ali se postavljalo pitanje kako će odgovoriti na zahteve Evrolige, da li će se snaći, koliko će mu biti potrebno vremena da se privikne na takmičenje koje je daleko iznad Evrokupa, kao i to da li uopšte poseduje kvalitet da igra u eliti? Sve ovo kao da je motivisalo momka iz Bruklina koji je u prve dve utakmice, baš kao i ceo tim Partizana, pokazao da nije zalutao u Evroligu, kao i to da upravo on može biti X faktor u igri crno-belih i sistemu Đoana Penjaroje .

Nije imao sulude poenterske partije protiv Milana i Pariza, što se od njega ni ne očekuje, ali je u ofanzivi dao i te kako doprinos sa prosekom od devet poena. Daleko bitniji od toga jesu njegov pristup, želja, borbenost i srčanost koja Parnom valjku daje neverovatan impuls, a one koji su sumnjali u njega i te kako tera da stave prst na čelo. Amerikanac je pokazao da kod njega nema ega i sujete, jer je spremno prihvatio svoju ulogu momka koji je tu da se spusti u stav, radi za ekipu i pritiska najbolje protivničke ofanzivce. Ovo je totalno drugačije u odnosu na ono što je igrao u Turk Telekomu, gde je bio prva napadačka opcija, čovek koji je imao potpunu slobodu i dozvolu da rešeta iz svih pozicija.

Umesto toga, Olman je odabrao teži put, krenuo je stazama dokazivanja i svestan je svoje pozicije šrafa u mašini Partizan Mozzart Beta. Nije se Olman uplašio, ne, nikako, jer to nije u njegovom stilu, a kako i da bude kad je ovo što on demonstrira u crno-belom čista metafora mesta odakle on dolazi (Bruklin), a koje je njegov sugrađanin Džej Zi odlično opisao sledećim stihovima:

"I'm from where the hammers rung, news cameras never come

I'm from the place where the church is the flakiest

And niggas been praying to God so long that they're atheist

Where you can't put your vest away

And say you'll wear it tomorrow

'Cause the day after we'll be saying

"Damn, I was just with him yesterday"

I'm a block away from hell

Not enough shots away from stray shells"

Jasno je da kod Kajla Olmana nema straha!