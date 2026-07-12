Igraće Džordan i u 40. godini
Vreme čitanja: 2min | ned. 12.07.26. | 19:23
Deandre dobio novi, dvogodišnji ugovor u Pelikansima
Delovalo je još pre nekoliko godina da se karijera Deandrea Džordana bliži kraju. Izgubio je eksplozivnost koja ga je krasila, nije više mogao da leti, zakucava i stavlja na poster protivnike, nije više ni na skoku toliko mogao da dominira kao nekada, izgubio je i korak u odbrani sa modernim centrima... Izbledelo je sve što je nekada dobro radio ovaj veteran, zbog čega je skupljao razne individualne nagrade tokom duge karijere, ali eto - ima mesta u NBA ligi i za njega.
Deluje da je to više uloga veterana i mentora, da sedi na klupi i uči mlade igrače jer drugačijeg objšanjenja nema zašto je dobio ugovor do 40. godine. Nju Orleans Pelikansi su odlučili da ga zadrže i produžio je ugovor na još dve godine, po kojem će zaraditi 7.900.000 dolara.
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Prošle godine je tokom leta napustio Denver Nagetse, gde je imao minute iza Nikole Jokića kao njegova zamena sa klupe, a tamo se i okitio šampionskom titulom 2023. godine. Bio je odličan za svlačionicu, pun pozitivne energije, što ga je i krasilo tokom čitave karijere, ali su Nagetsi hteli da krenu u drugom pravcu. Pustili su Džordana da ode i doveli Jonasa Valančijunasa, a eto i on je otišao posle jedne sezone, pošto ga je Denver otpustio. Džordan je našao mesto u Nju Orleans Pelikansima kao mentor za mlade centre, pa i igrao je na 12 utakmica krajem sezone i to je sedam puta bio starter.
Na terenu je provodio oko 17 minuta i beležio 4,4 poena, 6,3 skoka i skoro jednu asistenciju po meču. Čak je i popravio šut sa linije za slobodna bacanja, gde je gađao 64,7%. Za njega, jednog od najgoreg šutera penala u istoriji košarke, to je vrhunski. Teško da će igrati ovoliko sledeće i one tamo sezone, ali će svakako biti opcija i u 19. sezoni, možda i u 20. koliko je odlučio da igra.
Nekadašnji student univerziteta Teksas A&M draftovan je 2008. godine kao 35. pik od strane Los Anđeles Klipersa. Bio je startni centar svih tih godina i čak bio član najbolje petorke NBA lige jednom i dva puta član treće petorke na kraju sezone. Bio je jednom Ol star, dva puta u najboljem defanzivnom timu i dva puta je bio najbolji skakač, kao i igrač sa najboljim procentom šuta iz igre dugo.