Rat zbog dvanaest milijardi dolara: Džini Bas tuži braću i sestru kako bi sprečila prodaju Lejkersa!

Ovakva reakcija usledila je nakon što je ostatak porodice Bas u zvaničnom saopštenju potvrdio prodaju udela novoj vlasničkoj grupi koju predvode Džoš Kušner i Bob Ajger, a koja je prethodno već dogovorila kupovinu 82,2% deonica po rekordnoj proceni kluba od čak 12.500.000.000 dolara.

„Odlučili smo kao porodica da prodamo preostale deonice u vlasništvu 'Buss Family Trust' grupi Boba Ajgera kao deo tekuće transakcije. Volimo Lejkerse i njihove navijače i nastavićemo da podržavamo Los Anđeles, ali došlo je vreme da iskoristimo ovu priliku i dostojanstveno izađemo iz kluba dok još možemo“, poručio je ostatak porodice u saopštenju.

Ispostavilo se da je Džini Bas bila jedini član porodice koji je glasao protiv prodaje franšize. Advokat Strejsand je od ostalih petoro braće i sestara zahtevao da javno potvrde kako je Džini Bas i dalje kontrolni vlasnik Lejkersa, te da obustave sve akcije u vezi sa navodnim glasanjem o prodaji preostalog udela.

Porodica Bas bila je na čelu Lejkersa još od maja 1979. godine, kada je legendarni Džeri Bas kupio klub od Džeka Kenta Kuka. Pod vođstvom Džerija, a kasnije i njegove dece, Lejkersi su osvojili čak 11 NBA šampionskih prstenova – od kojih poslednji 2020. godine. Međutim, sukob unutar porodice sada preti da potpuno promeni budućnost jedne od najvećih sportskih franšiza na svetu.