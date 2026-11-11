Sabonis je postao ozbiljan problem

Kada je došao, imao je vrhunske brojke. Bio je čak jednom sedmi i jednom osmi u MVP trci, Ol star standardno, pa i u konkurenciji za defanzivnog igrača godine i dva puta u trećoj najboljoj petorci NBA lige. Kada ih je uveo u plej-of, imao je 19,4 poena, 13,7 skokova i 8,2 asistencije u proseku, što je kao da je Nikola Jokić, samo pola nivoa manje. Imao je odličan uticaj na ekipu, sve je išlo preko njega, sve je bilo kako treba, a onda odjednom... Ozbiljan pad u igri, uz povrede i sve se raspalo u Sakramento Kingsima. Posebno njegova igra.

Prošle sezone odigrao je tek 19 utakmica, bio je povređen i posle toga je odmarao jer su Kingsi bili katastrofalni, pa kako ništa ne bi rizikovali, rekli su mu da ne mora da igra. To je ujedno bila i greška jer je izgubio vrednost za potencijalni trejd, niko ga nije ni hteo jer nije znao kako je ni fizički ni psihički, ni može li još da igra na visokom nivou, pa je jedino logično bilo da ostane i nosi ljubičasti dres i dalje.

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Ove sezone je on najveći problem. Prenosili su mediji da mu se ne sviđa kako igra Darijus Ejkuf Džunior, inače novajlija plejmejker koji daje 26 poena u proseku, najbolji je asistent i najbolji igrač ekipe, pa su svi protiv njega, ne samo ljubitelji Kingsa, nego i svi što vole NBA košarku. Igra baš loše, bez volje, previše priča, a malo daje. Što kaže naš narod, mnogo zuji, malo meda daje. Koči mlade igrače, žali se, pa evo u poslednjoj utakmici nije dao nijedan poen. Zato je postao ozbiljan problem, koji nekako Kingsi moraju da reše.

Sakramento teško može da gradi ekipu oko igrača koji ne pruža očekivani doprinos, posebno kada je reč o jednom od najplaćenijih košarkaša u rosteru. Treba da se okrenu Ejkufu i Rejnou kada se oporavi, pa polako...

Najveći problem je, međutim, njegov ugovor. Sabonis ove sezone zarađuje 45.400.000 dolara, dok ga naredne čeka još 48.600.000 dolara. Malo je timova koji su spremni da preuzmu takvu finansijsku obavezu za centra čije su defanzivne mane i uklapanje u ozbiljnu plej-of ekipu odavno predmet rasprave.

Možda je vreme da se pozovu ekipe za trejd.

NBA, večeras

01.00 (3.20) Toronto (16.00) Boston (1.45)

01.00 (1.50) Njujork (16.00) Klivlend (3.00)

01.00 (1.70) Indijana (15.00) Vašington (2.40)

02.00 (2.65) Memfis (16.00) Denver (1.60)

02.00 (1.50) Nju Orleans (16.00) Bruklin (3.00)

02.00 (8.00) Čikago (23.00) San Antonio (1.10)

02.00 (9.00) Milvoki (25.00) LA Lejkers (1.07)

03.00 (2.65) Juta (16.00) Orlando (1.60)

03.30 (1.45) Hjuston (16.00) Golden Stejt (3.20)

04.00 (2.10) Portland (15.00) Oklahoma (1.90)