Zvezda bez Koloka putuje u Madrid – stiže na dan utakmice
Vreme čitanja: 1min | sre. 11.11.26. | 15:50
Kamerunski centar koji je sjajno počeo svoju evropsku karijeru u dresu Crvene zvezde, sa danom zakašnjenja stiže na megdan Realu u Madridu
Zvezdin 214 centimetara visoki gorostas ima određene probleme administrativne prirode, tačnije sa viziranjem. Međutim, oni bi prema saznanjima Mozzart Sporta trebalo da budu rešeni na pozitivan način u četvrtak ujutru, pa će Kristijan Koloko put Španije krenuti na dan odigravanja duela sa "kraljevskim klubom".
Operativci kluba sa Malog Kalemegdana prethodnih dana činili su sve da pronađu rešenje i otklone te "smetnje", ali im vreme i procedure, kao i neradna sreda u ambasadi u ovom slučaju nisu bili saveznici. Ipak, na kraju će sve verovatno biti u redu ali sa odloženim dejstvom.
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Kristijan Koloko je u do sada tri odigrane utakmice u dresu Zvezde u Evroligi doprineo ostvarivanju sve tri pobede sa osam poena, 2,7 skoka i 2,3 blokade u proseku, ali je utisak koji je ostavio bio još bolji od tih brojki.
Utakmica između Real Madrida (6-4) i Crvene zvezde (7-3) u okviru 11. kola Evrolige na programu je u četvrtak od 21:00 u "Movistar areni".