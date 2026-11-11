Zvezda bez Koloka putuje u Madrid – stiže na dan utakmice

Zvezdin 214 centimetara visoki gorostas ima određene probleme administrativne prirode, tačnije sa viziranjem. Međutim, oni bi prema saznanjima Mozzart Sporta trebalo da budu rešeni na pozitivan način u četvrtak ujutru, pa će Kristijan Koloko put Španije krenuti na dan odigravanja duela sa "kraljevskim klubom".

Operativci kluba sa Malog Kalemegdana prethodnih dana činili su sve da pronađu rešenje i otklone te "smetnje", ali im vreme i procedure, kao i neradna sreda u ambasadi u ovom slučaju nisu bili saveznici. Ipak, na kraju će sve verovatno biti u redu ali sa odloženim dejstvom.