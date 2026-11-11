Baskonija popunjava reket pred gostovanje Partizan Mozzart Betu
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 16:21
Kenan Kamenjaš će do kraja sezone nositi dres baskijskog kluba kao pozajmljeni igrač Dubaija
Uoči duela sa Partizanom, Baskonija kreće u pokušaj da se izvuče sa začelja tabele Evrolige. Španski klub nešto ranije ozvaničio je dolazak Rolandsa Šmitsa, a samo nekoliko sati kasnije stiglo je novo pojačanje, ovog puta pod košem.
Kenan Kamenjaš će do kraja sezone nositi dres Baskonije, koja ga je već zvanično predstavila kao novog centra. Reprezentativac Bosne i Hercegovine stiže sa pozajmice u Dubaiu tako će dodatno pojačati konkurenciju na poziciji petice, gde se već nalaze Kenet Farid i Marsio Santos.
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Da bi ovaj potez mogao da odgovara obema stranama, najbolje pokazuju položaj španskog kluba na tabeli i minutaža koju je Kamenjaš imao u Dubaiju. Bosanski centar nije dobio priliku da zaigra u prvih deset kola Evrolige, dok ni u ABA ligi nije imao značajniju ulogu. Na parketu je u proseku provodio nešto više od deset minuta, uz učinak od 5,8 poena, 3,6 skokova i 0,8 asistencija.
Baskonija je očigledno znala na čija vrata da pokuca, pošto je konkurencija u reketu Dubaija izuzetno jaka. Prednost u rotaciji imaju Mfiondu Kabengele, Mamadi Dijakite i Filip Petrušev, pa je Kamenjaš ostao bez prostora da se nametne i izbori za ozbiljniju minutažu.
Sa druge strane, Baskonija od početka sezone ne liči na ekipu koja može da bude konkurentna u Evroligi. Baskijski klub prvi je posegnuo za promenom trenera, pošto je Paolo Galbijati dobio otkaz, a na njegovo mesto stigao Velimir Perasović.
Ipak, na nova pojačanja Perasović neće moći da računa već večeras, kada Baskoniju u Beogradu očekuje duel sa Partizan Mozzart Betom.