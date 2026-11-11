Baskonija popunjava reket pred gostovanje Partizan Mozzart Betu

Uoči duela sa Partizanom, Baskonija kreće u pokušaj da se izvuče sa začelja tabele Evrolige. Španski klub nešto ranije ozvaničio je dolazak Rolandsa Šmitsa, a samo nekoliko sati kasnije stiglo je novo pojačanje, ovog puta pod košem.

Kenan Kamenjaš će do kraja sezone nositi dres Baskonije, koja ga je već zvanično predstavila kao novog centra. Reprezentativac Bosne i Hercegovine stiže sa pozajmice u Dubaiu tako će dodatno pojačati konkurenciju na poziciji petice, gde se već nalaze Kenet Farid i Marsio Santos.