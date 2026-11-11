Filip Petrušev: Sa Zvezdom bile samo glasine; igrao sam najbolje kod Ivanovića

Pričao je Petrušev i o tome da li se nekad osećao neshvaćeno.

"Mislim da nikad nisam bio pogrešno shvaćen i uvek se trudim da izvučem maksimum iz sebe. Zbog toga ako nekad osetim da trener ima drugačiju filozofiju ili više voli neke druge igrače... Prelazio sam svojevremeno u druge klubove ne zato što nisam bio poželjan, već isključivo zato što uvek želim više od sebe. Ako osetim da mogu više, tražiću drugu sredinu, što se desilo nekoliko puta u mojoj karijeri. Tako da nije se radilo o tome da li sam nepoželjan, već što sam ja želeo više od sebe".

Novinarka je upitala Petruševa u kakvim je odnosima sa Jorgosom Barcokasom zbog njegovog rastanka sa Olimpijakosom, a ujedno je rekla da je njegov agent Miško Ražnatović jednom prilikom istakao da ne želi više da igra za iskusnog stručnjaka.

"Nisam siguran da je on to rekao. Mislim da je rekao nešto drugo, zato što se pričalo o raznim stvarima po medijima. Razumem da ljudi moraju da brane sebe i da objasne šta se desilo, ali sam ja samo rekao šta je bilo i u dobrim smo odnosima. Uvek se javimo jedan drugom i smatram da je dobar čovek. On jeste rekao neke stvari koje ne bi trebalo da se kažu, ali ja nisam neko ko gaji zlu krv prema ljudima. Volim sve ljude koji su dobri i ne verujem u mržnju prema bilo kome".

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Pričao je o saradnji sa Duškom Ivanovićem, Jorgosom Barcokasom, Janisom Sferopulosom i Erginom Atamanom.

"Čovek koji me je najviše izazvao je Ivanović. Bio je zaista oštar prema meni i pokušavao je da me gura napred. Mislim da su Ataman i Barcokas poput Duška Ivanovića. Svi su ostvareni treneri, ali drugačiji. Ivanović me zaista najviše gurao, posebno na treningu. Tada sam igrao najbolje, kada sam imao trenera koji je zaista oštar i Ivanović je bio zaista takav, dok je Sferopulos bio ličan njemu".

Pričalo se ovog oktobra o Zvezdi i Filipu Petruševu, a on je otkrio da li je bilo nečeg.

"Ne, mislim, to su glasine. Glasina će uvek biti, a to je dobro jer se onda pretpostavlja da me klubovi i dalje žele. Kao što sam rekao, ja sam u Dubaiju i bilo je mnogo promena, a na početku godine priča se o mnogo igrača. Potpuno sam posvećen ovome ovde i mislim da imamo veliku šansu i doličan tim ove godine", rekao je Petruešv.