Filip Petrušev: Sa Zvezdom bile samo glasine; igrao sam najbolje kod Ivanovića
Vreme čitanja: 3min | sre. 11.11.26. | 19:38
"Glasina će uvek biti, a to je dobro jer se onda pretpostavlja da me klubovi i dalje žele. Kao što sam rekao, ja sam u Dubaiju i bilo je mnogo promena, a na početku godine priča se o mnogo igrača"
Poznat je Filip Petrušev kao neko ko ne daje često intervjue, pa je svaka njegova živa reč prilično dragocena.
Reprezentativac Srbije i član Dubaija govorio je za Skweek i tom prilikom pričao o nekim prilično zanimljivim temama. Petrušev je dobio pitanje šta je najveća zabluda o njemu jer se svašta pričalo o njegovom odnosu.
"Imao sam sreću i nesreću da igram u sredinama poput Srbije, Grčke i Turske, gde ima mnogo medija, navijača koji poznaju košarku, a drugi misle da je znaju. Zbog toga ima mnogo mišljenja i mnogo stvari koje izlaze u javnost, a koje mogu, ali ne moraju biti tačne i to je ono što ljudi misle o igračima. Obično ne obraćam pažnju na to. Možda je zabluda to što mi je do nekih stvari stalo više do drugih. Ono što je meni važno jeste šta ja mislim i znam. Ono što ja znam jeste da su mi najvažniji saigrači i pobeda tima na prvom mestu. Svaki igrač igra malo bolje u napadu ili odbrani. U mom slučaju više volim napad i tu dajem više energije, ali je za mene broj jedan pobeda".
Izabrane vesti
Pričao je Petrušev i o tome da li se nekad osećao neshvaćeno.
"Mislim da nikad nisam bio pogrešno shvaćen i uvek se trudim da izvučem maksimum iz sebe. Zbog toga ako nekad osetim da trener ima drugačiju filozofiju ili više voli neke druge igrače... Prelazio sam svojevremeno u druge klubove ne zato što nisam bio poželjan, već isključivo zato što uvek želim više od sebe. Ako osetim da mogu više, tražiću drugu sredinu, što se desilo nekoliko puta u mojoj karijeri. Tako da nije se radilo o tome da li sam nepoželjan, već što sam ja želeo više od sebe".
Novinarka je upitala Petruševa u kakvim je odnosima sa Jorgosom Barcokasom zbog njegovog rastanka sa Olimpijakosom, a ujedno je rekla da je njegov agent Miško Ražnatović jednom prilikom istakao da ne želi više da igra za iskusnog stručnjaka.
"Nisam siguran da je on to rekao. Mislim da je rekao nešto drugo, zato što se pričalo o raznim stvarima po medijima. Razumem da ljudi moraju da brane sebe i da objasne šta se desilo, ali sam ja samo rekao šta je bilo i u dobrim smo odnosima. Uvek se javimo jedan drugom i smatram da je dobar čovek. On jeste rekao neke stvari koje ne bi trebalo da se kažu, ali ja nisam neko ko gaji zlu krv prema ljudima. Volim sve ljude koji su dobri i ne verujem u mržnju prema bilo kome".
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Pričao je o saradnji sa Duškom Ivanovićem, Jorgosom Barcokasom, Janisom Sferopulosom i Erginom Atamanom.
"Čovek koji me je najviše izazvao je Ivanović. Bio je zaista oštar prema meni i pokušavao je da me gura napred. Mislim da su Ataman i Barcokas poput Duška Ivanovića. Svi su ostvareni treneri, ali drugačiji. Ivanović me zaista najviše gurao, posebno na treningu. Tada sam igrao najbolje, kada sam imao trenera koji je zaista oštar i Ivanović je bio zaista takav, dok je Sferopulos bio ličan njemu".
Pričalo se ovog oktobra o Zvezdi i Filipu Petruševu, a on je otkrio da li je bilo nečeg.
"Ne, mislim, to su glasine. Glasina će uvek biti, a to je dobro jer se onda pretpostavlja da me klubovi i dalje žele. Kao što sam rekao, ja sam u Dubaiju i bilo je mnogo promena, a na početku godine priča se o mnogo igrača. Potpuno sam posvećen ovome ovde i mislim da imamo veliku šansu i doličan tim ove godine", rekao je Petruešv.