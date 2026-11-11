Melje Bahčešehir: Đorđević ostavio Čanka na -38
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 2min | sre. 11.11.26. | 19:20
Lijetkabelis se baš loše pokazao
Brutalno igra Bahčešehir ove sezone. Saša Đorđević i njegovi puleni opravdavaju veliki budžet turskog predstavnika i u Evrokupu melju sve pred sobom. U sedmom kolu nadigrali su Lijetkabelis sa čak 38 razlike - 99:61.
Bahčešehir je definitivno jedan od glavnih favorita za titulu u drugom po jačini evropskom takmičenju. Učinak od šest pobeda i samo jednog poraza (od Bosne) to i potvrđuje.
Izabrane vesti
Lijetkabelis nije imao šanse. Držao se u prvoj deonici, međutim kvalitet Bahčešehira je onda izašao na videlo. Imao je tim iz Istanbula +12 na poluvremenu, a onda je treću četvrtinu dobio sa 32:9. Ekipa Nenada Čanka se doslovno raspala, mada je domaćin bio zaista nezaustavljiv.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Gosti iz Litvanije su imali čak 20 izgubljenih lopti i loš šut za tri poena - 4/21. Ako je očni test rekao da nisu imali šanse, statistika je to i potvrdila.
U Bahčešehiru najefikasniji je bio Malakaj Flin sa 15 poena, po 13 su dali Aleksa Avramović i Trevion Vilijams, 12 je dodao Mateuš Ponitka, a Kenan Sipahi je doprineo sa 11 poena.
Na drugoj strani Kiondre Kenedi i Aleksander Šumaher su ubacili po 11 poena, dok je 10 ubacio Bandža Si. Srpski igrač Ognjen Jaramaz dao je tri poena (1/8 iz igre).