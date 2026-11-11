Melje Bahčešehir: Đorđević ostavio Čanka na -38

Lijetkabelis nije imao šanse. Držao se u prvoj deonici, međutim kvalitet Bahčešehira je onda izašao na videlo. Imao je tim iz Istanbula +12 na poluvremenu, a onda je treću četvrtinu dobio sa 32:9. Ekipa Nenada Čanka se doslovno raspala, mada je domaćin bio zaista nezaustavljiv.

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Gosti iz Litvanije su imali čak 20 izgubljenih lopti i loš šut za tri poena - 4/21. Ako je očni test rekao da nisu imali šanse, statistika je to i potvrdila.

U Bahčešehiru najefikasniji je bio Malakaj Flin sa 15 poena, po 13 su dali Aleksa Avramović i Trevion Vilijams, 12 je dodao Mateuš Ponitka, a Kenan Sipahi je doprineo sa 11 poena.

Na drugoj strani Kiondre Kenedi i Aleksander Šumaher su ubacili po 11 poena, dok je 10 ubacio Bandža Si. Srpski igrač Ognjen Jaramaz dao je tri poena (1/8 iz igre).