Šejk Milton: Razgovor sa Obradovićem me ubedio da dođem

Nakon što se period proveden u Partizan Mozzart Betu nije završio onako kako su obe strane priželjkivale, uglavnom zbog povreda i nešto teže adaptacije, Šejk Milton je okrenuo novi list u karijeri. Iako se spekulisalo o prelasku u Makabi, američki bek je zadužio opremu Hapoela iz Jerusalima, gde ga sa velikim ambicijama predvodi srpski stručnjak Saša Obradović.

Dolazak u Izrael izazvao je veliku euforiju među navijačima, a Milton je odmah po sletanju otkrio šta ga je privuklo u novi klub i kakvi su planovi za predstojeću sezonu pod vođstvom Saše Obradovića.

„Uzbuđen sam što sam deo ovog tima. Navijači su mi već pokazali mnogo ljubavi. Učinićemo sve i igraćemo snažno za njih. Trener mi je rekao da ćemo biti veoma konkurentna ekipa, i u Evrokupu, i to me je ubedilo da dođem. Već jedva čekam da počnemo. Ovde postoji dobar tim i sigurni smo da možemo da izgradimo nešto veliko“, istakao je Milton.