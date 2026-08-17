Šejk Milton: Razgovor sa Obradovićem me ubedio da dođem
Vreme čitanja: 2min | pon. 17.08.26. | 17:56
Doskorašnji igrač Partizan Mozzart Beta spreman za novo poglavlje u karijeri
Nakon što se period proveden u Partizan Mozzart Betu nije završio onako kako su obe strane priželjkivale, uglavnom zbog povreda i nešto teže adaptacije, Šejk Milton je okrenuo novi list u karijeri. Iako se spekulisalo o prelasku u Makabi, američki bek je zadužio opremu Hapoela iz Jerusalima, gde ga sa velikim ambicijama predvodi srpski stručnjak Saša Obradović.
Dolazak u Izrael izazvao je veliku euforiju među navijačima, a Milton je odmah po sletanju otkrio šta ga je privuklo u novi klub i kakvi su planovi za predstojeću sezonu pod vođstvom Saše Obradovića.
„Uzbuđen sam što sam deo ovog tima. Navijači su mi već pokazali mnogo ljubavi. Učinićemo sve i igraćemo snažno za njih. Trener mi je rekao da ćemo biti veoma konkurentna ekipa, i u Evrokupu, i to me je ubedilo da dođem. Već jedva čekam da počnemo. Ovde postoji dobar tim i sigurni smo da možemo da izgradimo nešto veliko“, istakao je Milton.
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Američki košarkaš je već obavio razgovore sa saigračima i naglasio da veruje u potencijal koji ekipa poseduje za najviše domete u novoj sezoni.
„Znam da je mnogo posla pred nama, ali uzbuđen sam što ću biti sa ovim momcima. Razgovarao sam sa Harperom, a Lofton može da bude posebno dominantan. Verujem u ekipu i u ono što možemo da uradimo zajedno. Želim da upoznam igrače, da se povežem sa svima i da počnemo da radimo. Mislim da imamo potencijal za dobru sezonu i već jedva čekam da izađem na parket i pružim sve od sebe za ekipu i navijače“, zaključio je bivši bek Partizana.