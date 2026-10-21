Skandal trese grčku košarku: Uhapšeni predsednik Saveza i evroligaške sudije; Janakopulos doliva ulje na vatru
Vreme čitanja: 2min | sre. 21.10.26. | 14:44
"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti? Sada si zatvorenik", poručio je prvi čovek Panatinaikosa
Veliki skandal trese grčku košarku, nakon što su tamošnji mediji objavili da je uhapšen predsednik Košarkaškog saveza Grčke, Vangelis Liolios. Prvi čovek grčke košarke priveden je zbog sumnji na korupciju i nameštanje utakmica, a čitav slučaj mogao bi da obuhvati i druge funkcionere i sudije. Na vest o hapšenju ubrzo je reagovao i vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos, koji ni ovog puta nije birao reči.
Prema pisanju grčkog "Sport24", Liolios je uhapšen u sredu oko podneva, a među petoro privedenih nalazi se i nekoliko sudijskih imena iz Evrolige. Uhapšeni su i Ilijas Koromilas, Petros Papapetru i Vaso Caruča, sudije sa iskustvom u Evroligi, kao i Tasos Piloidis, nekadašnji međunarodni arbitar i sadašnji član Centralne sudijske komisije.. Ukupno je izdato šest naloga za hapšenje, a prema poslednjim informacijama grčkih medija, još se traga za košarkaškim funkcionerom Jorgosom Mavraganisom.
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Čitav slučaj rezultat je tromesečne istrage, a odnosi se na sumnje u davanje i primanje mita, kao i nameštanje utakmica u najvišem rangu grčke košarke, ali i nižim ligama. Prema informacijama tamošnjih medija, sumnja se da su se nepravilnosti dešavale tokom najmanje prethodnih pet godina.
Koliko je čitav slučaj ozbiljan, govori i podatak koji je objavio grčki portal "ProtoThema", prema kojem je tokom pretresa kuće jednog od osumnjičenih sudija pronađeno čak 820.000 evra. Novac je bio sakriven u sefu u kući van grada, a njegovo poreklo predmet je istrage.
Zanimljivo je da su Koromilas, Papapetru i Caruča sudili u Evroligi. Iskustvo u elitnom evropskom takmičenju ima i Piloidis, koji je pravdu delio ranije tokom karijere. Ime Koromilasa već se dovodilo u vezu sa jednim slučajem mogućeg podmićivanja, kada je ukrajinski sudija Nikola Ambrosov 2023. godine tvrdio da mu je preko Borisa Rižika ponuđeno 10.000 evra kako bi sudio u korist Uniksa iz Kazanja u finalu Evrokupa 2021. godine. Evroliga je tada sprovela nezavisnu istragu, ali nije pronašla jasne dokaze o pokušaju podmićivanja, zbog čega je slučaj zatvoren.
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Nije dugo trebalo da se oglasi ni Dimitris Janakopulos, vlasnik Panatinaikosa, koji je i ranije imao burne reakcije na dešavanja u grčkoj košarci, pa ni ovaj put nije ostao bez komentar.
"Želeli ste rat sa mnom i mislili ste da ćete pobediti. Šaljem vam poljupce svima. Hteli ste rat? Rat. Sada si zatvorenik“, poručio je Janakopulos.