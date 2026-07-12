Srbija ispala u B diviziju

Odlično su počele naše mlade košarkašice i posle prve četvrtine imale su osam poena viška. Održavale su sigurnu prednost i u drugoj četvrtini, koja je bila nešto tvrđa. Pritiskale su Italijanke, ali Sofija Todorović i Lana Marić nisu dozvoljavale da se nešto zakuva, pa se na veliki odmor otišlo sa +5 za Srbiju. Treća četvrtina već je bila druga priča. Naše košarkašice nisu uspevale da pronađu put do koša, pa ni da odbrane nešto, tako da je Italija došla do izjednačenja, sve dok posle skoro pet minuta suše nije sa linije penala lošu seriju prekinula Mia Bikicki.

Bilo je napeto, igralo se tvrdo, ali je ipak vođstvo ostalo. Lana Marić pogodila je u završnici trećeg kvartala za koš viška pred odlučujuću četvrtinu, a onda donela ponovo i sigurnih +5 trojkom na startu završne deonice. Ušlo se opet u egal, došlo je i do nervoze, pa je naša klupa dobila tehničku grešku, međutim srećom su Italijanke promašivale slobodna bacanja konstantno. Konstantno je bilo izjednačeno i bilo je jasno da će u završna četiri minuta biti borba za svaki poen.

Ema Đaketi je na nešto manje od četiri minuta do kraja donela prednost Italijankama od četiri poena, a pre toga su protivnice Srbije vodile tek tridesetak sekundi na celom meču... Preko Frankini dolaze i do +6 i tada je bilo jasno da će se Srbija teško vratiti, posebno posle promašene trojke Aleksandre Aleksić. Sa linije penala je Italija došla i do +7 na 40 sekundi do kraja i tu je i definitivno bilo gotovo. Samo su potvrdili trijumf sa još slobodnih bacanja.

Italiju su do pobede predvodile Ema Đaketi sa 16 i Frančeska Baldasare sa deset poena. Ema Zukon imala je devet poena i 14 skokova.

Kod Srbije su se istakle Lana Marić sa 13 poena i 16 skokova, Sofija Todorović i Aleksandra Aleksić sa po 11 poena.