Zvezda u Rusiji dobila ozbiljnu opomenu pred Evropu!

Crvena zvezda je previše oscilirala za 90 minuta. Početkom drugog poluvremena činilo se da je ritam za kvalifikacije pronađen. Igrala je Zvezda fudbala, opkoljavala šesnesterac domaćina, jurila izjednačenje kao da je u pitanju takmičarski meč. Bilo je to dobrih 15 minuta koji su nastavljeni – očajnim postavkama. Zenit je to sve kažnjavao, lako dolazio do poslednjih 30 metara i pogodio. Mirisalo je u jednom trenutku i na katastrofu, ali je na asistenciju Erakovića poraz ublažio Abu Fani.

I kada su bili ravnopravni ili bolji od rivala, crveno-beli su u duelima videli koliko je brzina donošenja odluka važan faktor u današnjem fudbalu. Dešavalo se da Zenit pati i onda iz tri dodira napravi promaju u odbrani Dejana Stankovića. Bilo je tu člistih dodira klase Vendela, Bariosa i vrlo raspoloženog Glušenkova. Zenit je imao kreaciju u izobilju, Zvezda nije. Povremeno je najopasniji pred golom Zenita bio Strahinja Eraković – a to dovoljno govori.

Nije baš meč u Sankt Peterburgu, između srpskog i ruskog šampiona, obilovao evropskim tempom i sadržajem. Ali ako ništa drugo videli su crveno-beli šta ne smeju da rade u sudarima sa objektivno jačim rivalima. Dozvolio je u 19. minutu Abu Fani, preteran zadržavanjem lopte, da ga Vendel i Barios uklješte i oduzmu loptu. Sve što smo posle toga videli bila je demonstracija direktnog fudbala. Idealna prenosna lopta, pas Soboljeva koji je provukao loptu do Pedra, a Mateus Magaljaeš je za sekund zakasnio da skrati ugao. Siguran sa kreča bio je prvi napadač Zenita Soboljev.

Pretio je Zenit iz opasnih polukontri i kontri, ostavljao utisak brže ekipe, ali ne računajući intervencije posle kornera Mateus je praktično bio nezaposlen. Bilo je i pozitivnih i jako negativnih komponenti u igri Crvene zvezde.

Odlučio se Dejan Stanković na generalnoj probi na nešto „tvrđi“ i defanzivniji tim, pa su u sredini terena igrali Elšnik, Krunić i Abu Fani. Izlazila je Crvena zvezda hrabro u presing, želela da provocira situacije jedan na jedan... Međutim, problemi su nastajali kada je ruski šampion probijao prvu liniju odbrane. Videlo se koliko su sa loptom u nogama jaki Vendel, Barios Pedro.

Zvezda je želela da igra od golmana, imala prilično miran pas u opasnim zonama, ali je u završnoj trećini terena bila nekonkretna. Suviše je tu bilo dodira, čekanja i kruženja oko zone. Ideja je bila da se napadnu Zenitovi prostori gde su dejstvovali Tiknizijan i kapiten Ivanić. Upravo su oni iskreirali najbolju akciju Crvene zvezde, na drugoj stativi sačekali ubacivanje Erakovića, ali je Barios očistio loptu sa gol linije. Imao je srpski šampion još jednu priliku u finišu prvog dela. Abu Fani je mogao da se iskupi za grešku kod gola, lepo je u prostor dodao loptu ka Brunu Duarteu. Usledio je lep lažnjak, ali je Duaretov udarac sa 13 metara završio neki centimetar pored gola.

Dakle, kontrola tempa i igre – pristojno. Ali nedostajalo je crveno-belima u ovoj postavi kreacije i prodroa po suprotnom boku. Zanimljivo je da je Dejan Stanković u nedostatku pojedinih igrača odlučio da šansu na desnom krilu pruži Kristijanu Balovu. Mučio se Bugarin na početku meča sa Vegom, otpadao u duelima. Ali se otkravio tek u finišu.

Monog odlučnije je izgledala Crvena zvezda na početku drugog poluvremena. Visilo je izjednačenje u vazduhu, ali je Zenit praktično imao drugog golmana. Pokazao je Kolumbijac Andrade zašto je kapitalac letnjeg prelaznog roka za sportski sektor Zenita. Viđen gol glavom Teba Učene skinuo je glavom metar ispred gol linije, potom je izblokirao šut Tiknizijana na asistenciju Ivanića.

Crvena zvezda je u tim trenucima čak preterivala u ofanzivnim pretenzijama i mogla lako da bude kažnjena. Opet je Glušenkov odigrao petom, ali je Mantuan bio neprecizan.

Bio je to uvod u evrogol Vege. Opalio je Južnoamerikanac sa 30 metara i pogodio dalji ugao Mateusovog gola. Teško je bilo gledati Zenitovu dominaciju, potvrđenu još jednim golom. Lako je ispao Učena, a Avgustu je ostao lakši deo posla.

Ipak, uspeli su crveno-beli da uzvrate deo udaraca. Eraković je odigrao školsku povratnu, a Fani zakucao loptu u mrežu.

ZENIT – CRVENA ZVEZDA 3:1(1:0)

/Soboljev 20 pen, Vega 60, Avgusto 74 – Abu Fani 80/

Gasprom Arena

Gledalaca: 25.000

Sudija: Nikita Novikov

ZENIT (4-4-1-1): Adamov – Mantuan, Andrade (od 61. Diveev), Nino, Vega – Barios, Vendel, Džon Džon (od 61. Mostovoj), Pedro – Glušenkov – Soboljev (od 70. Avgusto).

CRVENA ZVEZDA (4-2-3-1): Mateus – Eraković, Veljković, Učena, Tiknizijan – Abu Fani, Krunić – Balov (od 65. Loizu), Elšnik, Ivanić (od 65. Kostov) – Duarte (od 65. Enem).