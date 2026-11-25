Srbija juri Mundobasket sa 13 igrača: Ne putuje Plavšić, od evroligaša krenuo samo Đurišić
Vreme čitanja: 1min | sre. 25.11.26. | 08:47
Tu je i Vojin Medarević, mada on nije ni licenciran za elitno evropsko takmičenje
Dve utakmice, a jedna pobeda je dovoljna za siguran put Srbije na Mundobasket naredne godine. Sve urađeno u proteklom periodu trebalo bi naplatiti sutra na gostovanju kod Litvanije i/ili u nedelju u sudaru sa Italijom na domaćem terenu. A, na to putu selektor Dušan Alimpijević već tradiconalno neće moći da računa na najbolje igrače Srbije.
Ovog puta, u Litvaniju je krenuo sa 13 igrača, među kojima su samo dvojica iz evroligaških klubova: Nikola Đurišić i Vojin Medarević, obojica iz Crvene zvezde. S tim da Medarević nije ni licenciran za utakmice Evrolige.
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Ali, biće tu dosta momaka sa evroligaškim iskustvom. Poput Alekse Avramovića na prvom mestu, preko Alena Smailagića i Luke Mitrovića do Balše Koprivice. Uz neke druge igrače, možda ne toliko poznate široj javnosti, ali koji su nam već nekoliko puta u kvalifikacionim prozoroma držali glavu iznad vode.
Nažalost, u Litvaniju nije otputovao centar Kluža Uroš Plavšić, iako je on bio planiran.
Sve skupa, Alimpijevićev sastav za naredne mečeve izgledaće ovako: Nikola Đurišić, Stefan Momirov, Vojin Medarević, Balša Koprivica, Jovan Novak, Luka Mitrović, Aleksa Avramović, Dušan Miletić, Petar Kovačević, Andrej Lučić, Alen Smailagić, Lazar Stefanović, Filip Barna.
Za duel sa Italijom u nedelju već bi tu moglo da bude i nekoliko pojačanja.