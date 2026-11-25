Činjenica je da je u "svemirskom zdanju" zvanom Koka-kola arena Partizan Mozzart Bet gostovao šest puta i da je manje-više gotovo svaki put lagano gubio, izuzev u polufinalu ABA lige 2025. godine, kada je Dubai dobio u produžetku, pa je jasno kakav bi podvig bio da crno-beli slave na najudaljenijem gostovanju. Ako se uporede neki raniji okršaji, kao i sastavi i širina rostera, onda Penjarojin tim definitivno nije favorit (nekad je imao tu ulogu) u velelepnom zdanju, a da bi se pobedilo potrebno je da neko zablista. Ono što je golim okom vidljivo jeste da je gotovo svako od crno-belih novajlija odigrao u skladu sa očekivanjima, izuzev Antonija Rivsa .

Nekadašnji bek Šarlota doveden je u Partizan sa zadatkom da nadomesti nedostatak šuta iz spoljne linije, donese efikasnost i natera protivnike (evroligaške) da od njega zaziru, ali se ne može reći da je do sada to uradio. Koristan je za Penjaroju u ABA ligi i tu niko ne može ništa da mu ospori, ali je apsolutni prioritet da što pre podigne nivo igre u elitnom takmičenju, inače bi se moglo diskutovati o tome da li je za crno-bele bio adekvatna investicija jer je doveden u momentima kada ni Itanu Tompsonu nije išlo baš najbolje.

Za šest evroligaških utakmica upisao je prosek od pet poena, što je daleko od zadovoljavajućeg, čak nije ni za ocenu "dovoljan". Period adaptacije, ta čuvane fraza koja se upotrebljava za momke koji su rukiji u Evropi, polako postaje izlizana u slučaju nekadašnjeg NBA igrača jer Rivs imao prostora da se dokaže. Ono što svakako "bode oči" jeste izuzetno slaba partija protiv Baskonije, najslabijeg tima Evrolige i nijedan postignut poen (šut iz igre 0/5) nešto su što svakako ne može da bude pozitivno kod igrača za kojeg se veruje - ili se verovalo - da će biti najbolja šuterska opcija za crno-bele. Da ima ruku, to je svima jasno. Da može da pogodi i napravi prednost, videlo se, ali na nivou na kojem bi Rivs morao da bude "babaroga", tako da taj učinak nije merodavan.

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Jedina evroligaška utakmica u kojoj je pokazao da može da bude pretnja i u Evropi jeste meč sa Makabijam. Tada je ubacio 13 poena, uz četiri asistencije, ali ovakav učinak ne sme da postane izuzetak, već pravilo.

Nije baš da je Amerikanac blistao za vikend protiv Dubaija, zapravo imao je šut iz igre 0/5 i možda bi u ovoj sve samo ne dobroj partiji mogao da pronađe dodatnu motivaciju. Neka ovo bude njegovo veče jer se svi navijači crno-belih pitaju, može li Rivs da zasija na mestu na kojem Partizan Mozzart Bet nikad nije pobedio?

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grent 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)

*** Kvote su podložne promenama