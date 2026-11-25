Ali čim je osetio pečalbarski život spoznao je da se neće vinuti na elitni klupski nivo tako brzo. Kao i mnogi njegovi ispisnici. Povreda u Lomelu, potom povratak u srpski fudbal, odnosno TSC, epizoda u Radomlju i boravak u mađarskom Debrecinu. Sve je to iskusnio fudbaler rođen 2004. godine, da bi se na početku ove takmičarske godine vratio na nultu tačku inostranih epizoda i počeo da svetluca.

Kada se pojavio na srpskoj fudbalskoj sceni bio je prepoznatljiv po frizuri „ala Mark Kukurelja“. Njegova duga kosa i lokne stalno su bili u oku neutralnog posmatrača, ali je nešto drugo nateralo vrhušku Siti Grupe da upiše ime Đorđa Gordića i potom ga za 1.900.000 evra dovede u Lomel. Ne tako davno, u dresu lučanske Mladosti, važio je momak iz Priboja za jednog od najtalentovanijih srpskih vezista, davao golove Crvenoj zvezdi...

Đorđe Gordić je početkom novembra u dresu Lomela postigao gol protiv Genta u pobedi od 2:0 i posredno udahnuo malo optimizma igračima Crvene zvezde. U razgovoru za Mozzart Sport potencijalni reprezentativac Srbije hvali narednog rivala srpskog šampiona u Ligi Konferencije, ali i dodaje da postoje principi i tačke u igri Genta koje Zvezda može da iskoristi.

„Oni su individualno mnogo jaka ekipa, čak i za belgijske uslove. Krenuli su u sezonu sjajno, dugo bili na korak iza Uniona što je ogroman uspeh. Međutim, u poslednje vreme ne postižu tako sjajno rezultate. Malo smo ih mi namučili, iako se taj duel mnogo lomio. Uspeo sam da postignem pogodak posle jedne tranzicije i odigrane povratne lopte od strane napadača. Pogodio sam bliži ugao... Kažem, mogao je rezultat da bude drugačiji, ali video sam i tada da su oni ekstremno jaki po njihovoj levoj strani. Stalno preko Arauha i Sonka prave višak. Ne znam da li će igrati, ali Crvena zvezda na ovu dvojicu mora da obrati posebnu pažnju“, poručuje Gordić na početku razgovora za Mozzart Sport.

Zanimljivo je da je Gent u pretehodna četiri meča postigao samo jedan gol. Pre toga su, primera radi, slavili protiv Anderlehta 4:0.

„Nije to tipična belgijska ekipa, verovatno su to prepoznali u stručnom štabu Crvene zvezde. Mnogo toga im se zasniva na posedu, verovatno Crvena zvezda slično igra pod Albertom Rijerom. Oni ne jure bezglavno u presing, niti su previše agresivni. Međutim, gledaju da stanu malo niže i potom usmere igru na jednu stranu. Tada pecaju pogrešan pas i pokušavaju odmah da to iskoriste. Ali verujem da Crvena zvezda može da ih stavi na ozbiljan test. Pre svega ako bude mirna u pasu. Dobra stvar je što su sada neočekivano izgubili od Lomela... Kažem, ne igraju u visokom intenzitetu, što bi Crvenoj zvezdi trebalo da odgovara. Da mirno gradi napade, da ne paniči i bude sigurna u pasu“. Kuburi Crvena zvezda sa povredama, ali u sličnoj situaciji je Gent. Neće biti Delorža i De Viligera, igrača koji su imali ozbiljan uticaj na dosadašnje rezultate sastava Rika de Mila.

„Delorž je igrao protiv nas, i videlo se da im mnogo znači. Posebno, što su oni taktički vrlo pismena ekipa. Zna se ko šta radi. Taj Delorž je tip onog veziste, koji ne upada u oči, ali je stalno tu. Stalno vas juri“. 📌📌📌

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

📌📌📌 Naš sagovornik otvoreno priznaje da nije odgledao poslednja ostvarenja srpskog šampiona, ali da je bio radostan kada je čuo vest da je Albert Rijera preuzeo Crvenu zvezdu.

„U poslednje vreme samo sam odgledao derbi svih 90 minuta. Često mi obaveze nisu dozvoljavale da pratim igre Crvene zvezde, pogledam samo „hajlajtse“. Ali bio sam vrlo zadovoljan kada sam čuo da je Rijera došao. I to iz prostog razloga: nikada nisam bio tako frustriran u karijeri nego kada sam u dresu Radomlja igrao protiv Celja. Bili smo bespomoćni, iako nas oni nisu ubedljivo pobedili. Nismo mogli da dođemo do lopte. Oni su savršeno bili postavljeni i lagano nas rešavali. Umrtvili su nas kroz pas. Nikada se tako nisam osećao na terenu. Nismo mogli da ih stignemo, sećam se da je naš kapiten u jednom trenutku bio ljut, vikao je na kompletan tim: „Hoće li bar neko da ih udari?“. Sad ne znam kako Zvezda igra, ali za to što on hoće sigurno treba vreme. Verovatno će to sledeće godine sve da legne“.