Zvezdin insajder iz Belgije: Gent ubija po levoj strani, protiv Rijere sam bio frustriran
Vreme čitanja: 5min | sre. 25.11.26. | 08:19
„Oni nisu klasična belgijska ekipa, igraju na posed. To bi Zvezdi trebalo da odgovara“, poručuje u razgovoru za Mozzart Sport nekadašnji omladinski reprezentativac naše zemlje, a sada vezista Lomela Đorđe Gordić
Kada se pojavio na srpskoj fudbalskoj sceni bio je prepoznatljiv po frizuri „ala Mark Kukurelja“. Njegova duga kosa i lokne stalno su bili u oku neutralnog posmatrača, ali je nešto drugo nateralo vrhušku Siti Grupe da upiše ime Đorđa Gordića i potom ga za 1.900.000 evra dovede u Lomel. Ne tako davno, u dresu lučanske Mladosti, važio je momak iz Priboja za jednog od najtalentovanijih srpskih vezista, davao golove Crvenoj zvezdi...
Ali čim je osetio pečalbarski život spoznao je da se neće vinuti na elitni klupski nivo tako brzo. Kao i mnogi njegovi ispisnici. Povreda u Lomelu, potom povratak u srpski fudbal, odnosno TSC, epizoda u Radomlju i boravak u mađarskom Debrecinu. Sve je to iskusnio fudbaler rođen 2004. godine, da bi se na početku ove takmičarske godine vratio na nultu tačku inostranih epizoda i počeo da svetluca.
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Đorđe Gordić je početkom novembra u dresu Lomela postigao gol protiv Genta u pobedi od 2:0 i posredno udahnuo malo optimizma igračima Crvene zvezde. U razgovoru za Mozzart Sport potencijalni reprezentativac Srbije hvali narednog rivala srpskog šampiona u Ligi Konferencije, ali i dodaje da postoje principi i tačke u igri Genta koje Zvezda može da iskoristi.
„Oni su individualno mnogo jaka ekipa, čak i za belgijske uslove. Krenuli su u sezonu sjajno, dugo bili na korak iza Uniona što je ogroman uspeh. Međutim, u poslednje vreme ne postižu tako sjajno rezultate. Malo smo ih mi namučili, iako se taj duel mnogo lomio. Uspeo sam da postignem pogodak posle jedne tranzicije i odigrane povratne lopte od strane napadača. Pogodio sam bliži ugao... Kažem, mogao je rezultat da bude drugačiji, ali video sam i tada da su oni ekstremno jaki po njihovoj levoj strani. Stalno preko Arauha i Sonka prave višak. Ne znam da li će igrati, ali Crvena zvezda na ovu dvojicu mora da obrati posebnu pažnju“, poručuje Gordić na početku razgovora za Mozzart Sport.
Zanimljivo je da je Gent u pretehodna četiri meča postigao samo jedan gol. Pre toga su, primera radi, slavili protiv Anderlehta 4:0.
„Nije to tipična belgijska ekipa, verovatno su to prepoznali u stručnom štabu Crvene zvezde. Mnogo toga im se zasniva na posedu, verovatno Crvena zvezda slično igra pod Albertom Rijerom. Oni ne jure bezglavno u presing, niti su previše agresivni. Međutim, gledaju da stanu malo niže i potom usmere igru na jednu stranu. Tada pecaju pogrešan pas i pokušavaju odmah da to iskoriste. Ali verujem da Crvena zvezda može da ih stavi na ozbiljan test. Pre svega ako bude mirna u pasu. Dobra stvar je što su sada neočekivano izgubili od Lomela... Kažem, ne igraju u visokom intenzitetu, što bi Crvenoj zvezdi trebalo da odgovara. Da mirno gradi napade, da ne paniči i bude sigurna u pasu“.
Kuburi Crvena zvezda sa povredama, ali u sličnoj situaciji je Gent. Neće biti Delorža i De Viligera, igrača koji su imali ozbiljan uticaj na dosadašnje rezultate sastava Rika de Mila.
„Delorž je igrao protiv nas, i videlo se da im mnogo znači. Posebno, što su oni taktički vrlo pismena ekipa. Zna se ko šta radi. Taj Delorž je tip onog veziste, koji ne upada u oči, ali je stalno tu. Stalno vas juri“.
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Naš sagovornik otvoreno priznaje da nije odgledao poslednja ostvarenja srpskog šampiona, ali da je bio radostan kada je čuo vest da je Albert Rijera preuzeo Crvenu zvezdu.
„U poslednje vreme samo sam odgledao derbi svih 90 minuta. Često mi obaveze nisu dozvoljavale da pratim igre Crvene zvezde, pogledam samo „hajlajtse“. Ali bio sam vrlo zadovoljan kada sam čuo da je Rijera došao. I to iz prostog razloga: nikada nisam bio tako frustriran u karijeri nego kada sam u dresu Radomlja igrao protiv Celja. Bili smo bespomoćni, iako nas oni nisu ubedljivo pobedili. Nismo mogli da dođemo do lopte. Oni su savršeno bili postavljeni i lagano nas rešavali. Umrtvili su nas kroz pas. Nikada se tako nisam osećao na terenu. Nismo mogli da ih stignemo, sećam se da je naš kapiten u jednom trenutku bio ljut, vikao je na kompletan tim: „Hoće li bar neko da ih udari?“. Sad ne znam kako Zvezda igra, ali za to što on hoće sigurno treba vreme. Verovatno će to sledeće godine sve da legne“.
Vratio se Đorđe Gordić na početku ove sezone u Lomel, tamo gde je trebalo da igra 2024. godine. Međutim, više sila ga je odvojila od terena.
„Plan je bio da igram standardno za Lomel, i da se potom kroz godinu dana preselim u Troa. Međutim, na prvom treningu sam povredio metatarzalnu kost. Baš maler. Bilo je predloga da vreme učini svoje, da to sve zaraste. Ja sam otišao na operaciju i izgubio nekoliko meseci. Znao sam da ne mogu da računam na sigurne minute, i želeo sam da idem na pozajmicu. Nismo je tada izdejstvovali, čekao se mig iz Engleske...“.
Tada se javio Žarko Lazetić. Hteo je da oživi karijeru Đorđa Gordića.
„Na njegov poziv sam došao u Topolu. Međutim, on je otišao posle nekoliko dana. Izuzetno sam ga cenio kao trenera, verujem da bi mi mnogo pomogao. Kasnije sam sarađivao sa Klafurićem i Jocom Damjanovićem. Stvarno dobri treneri, ali meni je bio potreban ritam“.
I pronašao ga je Đorđe Gordić. Prvo u Radomlju, potom u i u Debrecinu.
„Nisam oklevao kada sam čuo za poziv iz Slovenije. Mlad sam ja da bi mi to bilo ispod časti. Želeo sam da igram fudbal, znam da je to u ovim godinama najbitnije. Odlično je ispala tada epizoda, pa ona u Debrecinu još bolje. Vezao sam se tamo za drugove, klub. Čak mi se u jednom trenutku nije vraćalo u Belgiju. Izborili smo kvalifikacije za Ligu Konferencije, smatrao sam sebe zaslužnim za taj uspeh. I hteo sam da probam sa Debrecinom Evropu. Međutim, vratio sam se u Lomel i ne mogu da se požalim“.