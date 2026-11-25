Evo kako je Radnički dospeo do toga da bude izraziti autsajder kod kuće protiv Železničara
Vreme čitanja: 4min | sre. 25.11.26. | 07:41
Priča o dve koncepcije, o selekciji, o strpljenju, o bonusima...
Iz drugog pokušaja odigraće Radnički i Železničar utakmicu, koju je trebalo pre 23 dana, ali je na Čairu nestalo struje kada su igrači već bili na zagrevanju, pa će tek danas biti kompletirano i 14. kolo i tabela Mozzart Bet Superlige.
Budući da su tada sastavi već bili objavljeni, jedan detalj upao nam je u oko. A, zapravo, to je mnogo više od detalja. Možda čak i suština.
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Startna postava Radničkog imala je 27,6 godina u proseku, a Pančevaca – 22,8. Samo jedan od jedanaestorice koju je tada odabrao Radomir Koković nije rođen u ovom veku, samo trojica iz tima koji je na teren želeo da pošalje Nikola Drinčić rođena su u ovom veku.
Za današnju utakmicu, bar prema projektovanom sastavu, postava Nišlija trebalo bi da bude još starija nego onomad (nešto iznad 28 godina u proseku), videćemo da li će i Željina, i tu treba biti pošten, jer kada je u sastavu golman i kapiten Zoran Popović, koga nema već mesec dana zbog delikatne povrede, samo on podiže prosek starosti svog tima za dve godine.
Nadamo se da ne mašite poentu. Nema ničeg lošeg u oslanjanju na iskustvo – uostalom, Mladost iz Lučana se već godinama uspešno takmiči u elitnom rangu sa najstarijom postavom u Evropi – niti je mladost, sama po sebi, garancija uspeha. Ali, radi se o dve potpuno različite koncepcije u selekciji ekipe, u sportskoj politici klubova, koja je i dovela do jedne, iz ugla tradicije Reala sa Nišave, bolne činjenice: da bi mnogi u klubu sa Čaira, iako o tome ne govore javno, danas oberučke unapred potpisali remi.
Jer, u goste im dolazi tim koji je u seriji od sedam uzastopnih prvenstvenih pobeda i bori se sa Vojvodinom za drugo mesto, dok je Radnički minule subote prekinuo svoj niz od šest vezanih poraza u šampionatu, u kojem je drugi na tabeli – ali, otpozadi!
Uostalom, gore navedena teza može dodatno da se razradi. Jer, protiv tima koji ume da izvede i šest ’bonusa’ u startnoj postavi, od kojih četvorica imaju status aktuelnih U21 reprezentativaca Srbije, dvojica obaveznih mladih igrača u dresu Radničkog danas bi trebalo da budu – Dušan Jovanović i Nikola Zečević, momci koji su prošle sezone upravo bili članovi pančevačke Dizelke, ali nisu uspeli da se u toj konkurenciji izbore za svoje mesto pod suncem.
A, treba li podsećati da Radomir Koković, zvanično najbolji trener lige za prošlu sezonu, čiji je tim Nikola Drinčić u najavi današnjeg meča okarakterisao kao trenutno broj jedan u Srbiji, u sistemu Radničkog gde je strpljenje na minimumu, svojevremeno nije izdržao duže od, i slovima, dve utakmice?! U Pančevu je vodio 66 i spojio već 630 dana rada u kontinuitetu.
Naravno, u pojedinim strukturama niškog kluba čućete i ovakvo objašnjenje čitave ove zagonetke: da arbitar Pavle Ilić nije oštetio Radnički u Pančevu u prvom kolu (čak je i Sudijska komisija zvanično konstatovala da je Tegeltiji oprošten crveni karton na 1:1), kompletna sezona krenula bi u sasvim suprotnom smeru.
Hm... Za Radnički – moguće. Za Železničar – teško, iako je i sam Koković tada priznao da su Nišlije zaslužile najmanje jedan, a možda i sva tri boda. Mada stoji da šira fudbalska javnost u Srbiji na neke fleke iz bliske prošlosti ova dva kluba gleda različitim očima (Pančevce kroz ružičaste naočare), ako na Čairu zaista žele zaokret predstojeće zime i šansu da se (iz)bore za opstanak, konstatacija iz prethodnog pasusa nikako ne bi smela da im bude jedini ugao gledanja na problem.
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A do tada, niko im ne brani da, na talasu delimično učvršćenog samopouzdanja iz dve minimalne pobede nad Dubočicom i Zemunom, danas (13.00, TV Arena premium 1) pokušaju da prirede iznenađenje. Niti Jovanoviću i Zečeviću, inače sjajnim momcima, da zablistaju protiv svog bivšeg kluba.
Pre godinu dana baš u ovo vreme, Radnički je na debiju Takisa Lemonisa u Nišu nekako „prevario“, i tada favorizovani, Železničar i tom pobedom napravio podlogu da na proleće uopšte dođe u poziciju da spasava superligaški status. Situacija sada deluje još teže nego lane, ali Nikola Drinčić je poslednja osoba na svetu koja će se predati...