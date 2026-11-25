Startna postava Radničkog imala je 27,6 godina u proseku, a Pančevaca – 22,8. Samo jedan od jedanaestorice koju je tada odabrao Radomir Koković nije rođen u ovom veku, samo trojica iz tima koji je na teren želeo da pošalje Nikola Drinčić rođena su u ovom veku.

Za današnju utakmicu, bar prema projektovanom sastavu, postava Nišlija trebalo bi da bude još starija nego onomad (nešto iznad 28 godina u proseku), videćemo da li će i Željina, i tu treba biti pošten, jer kada je u sastavu golman i kapiten Zoran Popović, koga nema već mesec dana zbog delikatne povrede, samo on podiže prosek starosti svog tima za dve godine.

Nadamo se da ne mašite poentu. Nema ničeg lošeg u oslanjanju na iskustvo – uostalom, Mladost iz Lučana se već godinama uspešno takmiči u elitnom rangu sa najstarijom postavom u Evropi – niti je mladost, sama po sebi, garancija uspeha. Ali, radi se o dve potpuno različite koncepcije u selekciji ekipe, u sportskoj politici klubova, koja je i dovela do jedne, iz ugla tradicije Reala sa Nišave, bolne činjenice: da bi mnogi u klubu sa Čaira, iako o tome ne govore javno, danas oberučke unapred potpisali remi.

Jer, u goste im dolazi tim koji je u seriji od sedam uzastopnih prvenstvenih pobeda i bori se sa Vojvodinom za drugo mesto, dok je Radnički minule subote prekinuo svoj niz od šest vezanih poraza u šampionatu, u kojem je drugi na tabeli – ali, otpozadi!