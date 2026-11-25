Ono što brojke ne mogu da prikažu jeste praznina kod Zvezdinih igrača, koji su igrali bez želje i energije, pa čak i bez radovanja posle poena ili neke trojke. Fizički su bili u dvorani, ali psihički ko zna gde. Ne smemo i nećemo reći da im nije stalo, jer je na kratke momente bilo neke vatre. Falila je neka hepo kocka, neko bacanje u publiku za loptu ne bi li se vatra raširila na sve u dvorani. Ovako je utakmica otišla u najgorem mogućem smeru.

O samim brojevima je besmisleno polemisati, budući da pogled na statistiku ne govori sve. Zvezda je imala 20 asistencija, a prosek ove sezone je 20,4 po meču. Crveno-beli su izgubili 11 lopti, a inače gube dve više po utakmici. Šutirali su 6/22 za tri, odnosno 27,3%, što je daleko od dobrog, ali istovremeno i od užasnog. Virtus je bio taj koji je blistao, dao 13 trojki iz 29 pokušaja i uhvatio 44 skoka, od čega 15 u napadu. Dakle, Aleksu Mumbruu kapa dole na savršeno spremljenoj utakmici.

Ko nije gledao utakmicu, neka spasi sebi dva sata života i posveti se bilo čemu drugom. A, ako se odluči da ipak pogleda, videće najlošije izdanje Crvene zvezde ove sezone. Brojka od 108 primljenih poena dovoljno govori, ali još više će mu u oči upasti loš govor tela igrača, letargičnost i, na kraju krajeva, nemoć crveno-belih protiv italijanskog velikana.

Navaro je posle meča, na konferenciji, ostao miran, kakav je i uvek. Nikada ne leti posle pobede i nikad ne tone posle poraza. Rekao je da igrači nisu bili sveži, da je falilo agresivnosti i energije.

Zato prosto moramo da postavimo pitanje: da li sme igračima da fali svežine, agresivnosti i energije nakon neverovatne pobede nad Barselonom usred Blaugrane posle produžetka? Odgovor je ne.

Morali su igrači da „grizu“. Raspored jeste naporan, ali je isti za sve. I Virtus je u paklenom ritmu. Nakon nekoliko utakmica u kratkom vremenskom periodu dođe jedna u kojoj taktika nije bitna, već baš to ko hoće više da „grize“. Takva je bila ova utakmica i Virtus je bio taj tim, a onda dobar šut dođe kao nagrada.

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

Zvezda je munjevitom brzinom prosula ogromne pobede na strani protiv Olimpijakosa i Barse. Prvo u Milanu, sada pred domaćom publikom protiv Virtusa. Ujedno je susret sa timom iz Bolonje došao nakon četiri gostovanja, a pred tri nova. Zvezda sada ide na noge Fenerbahčeu, Valensiji i Panatinaikosu, sve timovima iz gornjeg doma.

Klub sa Malog Kalemegdana je na skoru 8-6, a da je koristio šanse, bio bi na 10-4 i deobi prvog mesta. Da ne otvaramo stare rane, dovoljno je samo setiti se kako su prošle godine porazi od Makabija i Bajerna pred domaćom publikom uticali na tim. A tek treba Zvezda da preživi period posle Kupa Radivoja Koraća, kada po navici forma krene da joj opada.

Računi se svode u aprilu i valjda tada prikazano protiv Virtusa 24. novembra neće biti bitno. Valjda...

EVROLIGA, 14. KOLO

*** Kompletno kolo Evrolige je u znaku MOZZART RELAX ***

Utorak:

Bešiktaš - Pariz 88:76

/Roden 21 - Voker 24/

Crvena zvezda - Virtus Bolonja 84:108

/Moneke 20 - Edvards 15/

Bajern Minhen - Makabi Tel Aviv 79:87

/Bečamp, Vašington 13 - Sorkin 17/

Valensija - Panatinaikos 83:86

/Šorts 15 - Grant 14/

Asvel - Olimpija Milano 91:95

/Vašington 19 - Rajt 29/

Barselona - Fenerbahče 77:83

/Umude 18 - Šilds 26/

Sreda:

17.00: (1,35) Dubai (16,0) Partizan Mozzart Bet (3,70)

20.15: (1,30) Olimpijakos (17,0) Hapoel Tel Aviv (4,10)

20.30: (2,10) Baskonija (15,0) Anadolu Efes (1,90)

20.45: (1,30) Real Madrid (17,0) Žalgiris (4,10)

*** Kvote su podložne promenama