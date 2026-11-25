ATLETIKO MADRID - VIKING, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Atletiko Madrid na dočekuje norveški Viking sa jasnim imperativom pobede nakon poraza od Bajerna u prošlom kolu. Ekipa Dijega Simeonea nalazi se u veoma dobroj formi sa devet trijumfalnih utakmica u poslednjih 12 u svim takmičenjima, a na svom terenu tradicionalno igra čvrsto i disciplinovano. Gosti iz Stavangera su samim plasmanom u Ligu šampiona napravili istorijski uspeh, ali na evropskim gostovanjima pokazuju velike defanzivne slabosti, što bi napadači domaćeg tima morali da kazne od samog starta.

KLUB BRIŽ - LIVERPUL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Iznenađujuće dobri Klub Briž dočekuje Liverpul u veoma zanimljivom okršaju timova koji su sakupili po devet bodova u dosadašnjem toku takmičenja. Oba sastava nalaze se u samom vrhu tabele i bore se za direktan plasman u najboljih osam. Belgijski šampion igra hrabro i bez respekta pred svojim navijačima, dok gosti iz Engleske stižu u Briž puni samopouzdanja posle ubedljivog trijumfa od 4:0 nad velikim rivalom Mančester junajtedom u Premijer ligi i žele da potvrde ulogu favorita.

INTER - ŠTUTGART, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Inter na stadionu "Đuzepe Meaca" dočekuje Štutgart u izuzetno važnom duelu za oba tima u borbi za nokaut fazu. Domaćin trenutno ima šest bodova i traži pravu reakciju i stabilnost u odbrani nakon burnog prvenstvenog remija 4:4 protiv Atalante proteklog vikenda. Sa druge strane, Štutgart igra veoma otvoreno i poletno u Evropi, gde je već sakupio sedam bodova, pa u Milano dolazi bez bele zastave sa ciljem da nametne svoj brz ritam i ostane neporažen na teškom gostovanju.

LIL - BAJERN, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Neporaženi Bajern gostuje Lilu u petom kolu Lige šampiona sa ciljem da nastavi impresivan napadački niz od 12 postignutih golova u dosadašnja četiri meča. Iako Bavarci imaju određenih kadrovskih problema i u ovom duelu ne mogu da računaju na povređenog Harija Kejna, njihov napadački arsenal i dalje uliva ogroman strah rivalima. Domaći Lil još uvek čeka na prvu pobedu u ovosezonskom izdanju elitnog takmičenja, ima samo dva osvojena boda i nalazi se pod velikim pritiskom da osvoji makar bod.

PARI SEN ŽERMEN - ROMA, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Pari Sen Žermen na Parku prinčeva dočekuje zahuktalu Romu u jednom od najzanimljivijih susreta petog kola. Domaćin u napad kreće predvođen raspoloženim Usmanom Dembeleom, ali trener Parižana Luis Enrike (inače bivši trener Rome) ima dosta glavobolja zbog povreda nekoliko važnih krilnih igrača. Rimljani igraju sve bolje kako sezona odmiče, a predvođeni efikasnim Donijelom Malenom stižu u glavni grad Francuske sa velikim samopouzdanjem i ambicijom da iskoriste probleme rivala i odnesu važne bodove kući.

SPORTING LISABON - MANČESTER JUNAJTED, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Sporting u Lisabonu dočekuje Mančester junajted, koji pod vođstvom novog trenera Maurisija Poketina očajnički traži izlaz iz duboke rezultatske i igračke krize. Portugalski tim igra veoma efikasno, organizovano i dominantno na svom terenu i u znatno boljem raspoloženju ulazi u ovaj susret. Sa druge strane, kadrovski oslabljeni engleski velikan dolazi u Portugal posle teškog debakla od 0:4 protiv Liverpula u domaćem prvenstvu i pokušaće da kroz evropski meč vrati poljuljano samopouzdanje.

RADNIČKI NIŠ - ŽELEZNIČAR PANČEVO, 13.00

(Fudbal, Srbija 1)

Radnički na svom Čairu dočekuje jedno od najprijatnijih iznenađenja sezone, ekipu Železničara iz Pančeva, u zaostalom meču 14. kola Superlige Srbije. Nišlije u ovaj duel ulaze sa nešto više samopouzdanja nego ranije, nakon što su u prošlom kolu pobedom od 1:0 protiv Zemuna prekinuli crnu seriju i stigli do 11 osvojenih bodova. Sa druge strane, Pančevci igraju fantastično, drže visoko treće mesto sa čak 32 boda i žele da nastave pobednički niz, baš kao što su to učinili i u prvom ovosezonskom međusobnom duelu.

DUBAI - PARTIZAN MOZZART BET, 17.00 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Partizan gostuje ekipi Dubaija u okviru 14. kola Evrolige, samo tri dana nakon dramatične i teške pobede od 78:76 nad istim rivalom u Beogradu. Crno-beli u ovaj meč ulaze oslabljeni neigranjem povređenog Luke Vildoze, ali sa velikom željom da stignu do prvog istorijskog trijumfa u Koka-Kola areni. Četvrtoplasirani domaćin ima sjajan skor 9-4, igra izuzetno čvrsto i efikasno na svom parketu i učiniće sve da se ekspresno revanšira srpskom predstavniku za nedavni poraz.

OLIMPIJAKOS - HAPOEL TEL AVIV, 20.15 MOZZART RELAX

(Košarka, Evroliga)

Olimpijakos u svojoj privremenoj domaćoj bazi, atinskoj SUNEL Areni, dočekuje Hapoel iz Tel Aviva u 14. rundi Evrolige. Grčki velikan i aktuelni šampion Evrope, predvođen fenomenalnim Aleksandrom Vezenkovim, ulazi u meč sa sjajnim skorom 10-3 i važi za izrazitog favorita pred svojim navijačima u borbi za sam vrh tabele. Izraelski tim je do sada pokazao da može da igra sa svima, ima sasvim solidan skor 7-6 uz veoma potentan napad i pokušaće da rasterećenom igrom napravi vredan brejk u Grčkoj.