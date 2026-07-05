Šta traži Crvena zvezda u Americi? Centra i beka

Odnosno, Zvezda i dalje gleda koga da dovede, pa su tako pomoćni treneri Đorđe Lazarević i Marko Boltić poslati na Letnju NBA ligu u Las Vegas. Kako stoje stvari, primarno će tragati za centrom, a sekundarno za bekom.

Trenutno je u Evropi u toku prelazni rok, svaki dan čitamo kako se klubovi pojačavaju ili barem pregovaraju sa potencijalnim igračima, dok je utisak da Crvena zvezda više nego ikad radi u tišini. Od ozvaničenja Krisa Džonsa prošlo je deset dana i zasad deluje da naredno pojačanje nije toliko blizu.

Kraj prošle sezone za Zvezdu bio je košmaran. Ispadanje od Partizan Mozzart Beta u polufinalu ABA lige, rastanak sa Sašom Obradovićem i onda poraz u polufinalu Košarkaške lige Srbije od Spartaka iz Subotice. Promene su bile neophodne, i to ne toliko u igračkom kadru. I zaista, Zvezda je te promene napravila. Klub je vratio Miloša Teodosića na Mali Kalemgedan, a jedan od najboljih plejmejkera u istoriji evropske košarke preuzeo je funkciju sportskog direktora. Nedugo nakon toga, produžen je ugovor sa Dejanom Davidovcem, glavni trener ekipe postao je Ibon Navaro, a kao prvo pojačanje ozvaničen je plejmejker Džons. Takođe, Zvezda se dosad zahvalila na saradnji Ajzei Kenanu, Donatasu Motiejunasu i Hasijelu Riveru, kao i prethodno Kodiju Mileru Mekintajeru koji je otišao u Olimpijakos.

Ne treba da zaboravimo da su crveno-beli prethodne godine imali više igrača u rosteru nego što je realno potrebno. To se desilo zbog velikog broja povreda, ali svakako, nije čudno i ne treba da bude što je više igrača zasad otišlo nego došlo. Kada pogledamo trenutan roster Crvene zvezde, situacija je nejasna oko Uroša Plavšića koji ima ugovor za narednu sezonu, a već dve zaredom je proveo na pozajmicama po Turskoj, kao i sa Nemanjom Nedovićem koji na humanitarnoj utakmici u Grčkoj izjavio da on ima ugovor sa crveno-belima i za narednu sezonu. Uz njih, treba da pomenemo i da je Džoelu Bolomboju istekao ugovor. Dakle, kada sve to uzmemo u obzir, dolazimo do zaključka da crveno-belima fale centar i bek. Kao što smo rekli, upravo to traže Boltić i Lazarević na Letnjoj ligi koja kreće devetog jula i traje deset dana. Uvek su u centru pažnje na Letnjoj ligi rukiji, posebno oni koji su birani visoko na draftu, međutim rostere timova čine i igrači koji su bez kluba i kojima je Letnja liga prilika da se pokažu. Upravo takve će gledati pomoćni treneri Zvezde.

Za stil trenera Navara potreban je centar koji je dobar atleta. To svakako jeste Ebuka Izundu, ali je jedina petica trenutno. Tako da crveno-beli traže centra koji je u stanju da preuzima i čuva bekove, kao i dobrog skakača i nekoga ko može da igra iznad obruča, to jest ko je konstantna vertikalna pretnja i alej-up meta. Igraće Zvezda dosta u ranom napadu tako da petica mora i dobro da trči i iz sekundarnih kontri pravi probleme ili rane pikove, iz kojih mora munjevito da se otvara. Zato i deluje da beogradski klub takvog može da nađe maltene samo u Americi, jer se tamo baš takva košarka i igra.