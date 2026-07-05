Srpkinje pale pred Azurinama

Italijanke su bile te koje su sve vreme držale prednost i diktirale ritam utakmice. Nekad, nije to čak ni bila velika razlika u korist rivalki, ali ono što je presudilo jeste slabija igra tokom prve polovine poslednje četvrtine.

Italija je tada uspela da se odvoji na dvocifreni plus. Ispostavilo se da je ova razlika bila nedostižna za Srbiju koja je tako zabeležila i drugi poraz na šampionatu. Najefikasnija u našem timu bila je Jana Vasić, koja je postigla 22 poena. Kod Italijanki listu strelaca je predvodila Ema Gjaćeti s dabl-dabl učinkom od 24 poena i 10 skokova.

Poslednji meč grupne faze Srbija igra u utorak, a rival našim damama biće Poljska od 17 časova.