Srpkinje pale pred Azurinama
Vreme čitanja: 1min | ned. 05.07.26. | 16:55
Naša ženska reprezentacija do 20 godina poražena je od Italije na Evrobasketu
Ni druga utakmica nije prošla dobro za žensku reprezentaciju Srbije na prvenstvu za igračice do 20 godina.
Neše dame poražene su u meču drugog kola C grupe, a bolja od Srbije bila je selekcija Italije - 85:78. Istina, Azurine su znatno jači rival od Islanđanki, ali ono što jeste neprijatna situacija za našu reprezentaciju jeste to što posle dva odigrana meča ima isto toliko poraza.
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Italijanke su bile te koje su sve vreme držale prednost i diktirale ritam utakmice. Nekad, nije to čak ni bila velika razlika u korist rivalki, ali ono što je presudilo jeste slabija igra tokom prve polovine poslednje četvrtine.
Italija je tada uspela da se odvoji na dvocifreni plus. Ispostavilo se da je ova razlika bila nedostižna za Srbiju koja je tako zabeležila i drugi poraz na šampionatu. Najefikasnija u našem timu bila je Jana Vasić, koja je postigla 22 poena. Kod Italijanki listu strelaca je predvodila Ema Gjaćeti s dabl-dabl učinkom od 24 poena i 10 skokova.
Poslednji meč grupne faze Srbija igra u utorak, a rival našim damama biće Poljska od 17 časova.