Šteta: Borac Mozzartu za dlaku izmakao veliki preokret

Nije šut služio Čačane tokom prvih 20 minuta, skok još manje. Izgledalo je kao da će se Široki prošetati kraj Morave na pogon sjajnog Amerikanca Kavona Luisa. Sjajno su igrali gosti na oba kraja parketa, što se videlo u drugom kvartalu u kojem je tim iz BiH postigao 31 poen, a primio 18.

Međutim, u nastavku kao da je izašla neka potpuno druga ekipa Borac Mozzarta izašla na parket. Videli su se želja, borbenost i odlučnost da se stigne zaostatak. Krenuli su izabranici Saše Ocokoljića da tope zaostatak. Razigrao se novajlija Kalil Spir, uz podršku Jovana Novaka i Borac je počeo da topi razliku. Malo po malo i ona je u poslednjem kvartalu pala na samo jedan poen minusa.

Međutim, svaki put kada je trebalo napraviti korak kojim bi domaćin prešao u vođstvo, Široki je imao odgovor i bio za promil mirniji u odlukama na oba kraja parketa. Ispostaviće se da su ključni bili poeni Tajlera Parsonsa na 33 sekune do kraja kojima je gost otišao na pet poena prednosti i tako stigao do prvog trijumfa u sezoni.

Najbolji pojedinac na meču bio je Spir sa 21 poenom i osam skokova, dok ga je pratio Novak sa 16 poena i osam skokova. Na drugoj strani Luis je brojao do 19, a Parsons stao na 18.

ABA LIGA - 2. KOLO

Petak:

Borac Mozzart - Široki - 81:87

(Spir 21 - Luis 19/

Krka - Budućnost u toku

Subota:

17.00: Cedevita Olimpija - Cibona

17.00: Igokea - Slovan Bratislava

17.00: (3,70) Beč (16,0) Kluž (1,35)

19.00: (1,45) Spartak Subotica (16,0) KK Bosna (3,20)

Nedelja:

18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

20.00: (11,0) Ilirija (27,0) Dubai (1,05)

Ponedeljak:

18.30: (1,07) Partizan Mozzart Bet (25,0) Mega (9,00)

20.30: (1,70) Zadar (15,0) Studentski centar (2,40)

*** Kvote su podložne promenama