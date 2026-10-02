Pinto posle udara na Siti: Postoji ozbiljan rizik od atentata, država me svesno ostavila na meti

Pinto se zatim oglasio tačno u terminu koji je ranije najavio i otkrio da zbog brojnih pretnji smrću i, kako tvrdi, ozbiljnog rizika od pokušaja atentata, namerava da se u narednim danima preseli na nepoznatu lokaciju na neodređeno vreme. Istovremeno je pokrenuo i "GoFundMe" kampanju preko koje traži finansijsku pomoć javnosti kako bi mogao da organizuje bezbedan život nakon izlaska iz sistema državne zaštite.

Rui Pinto , portugalski uzbunjivač i čovek iz projekta "Football Leaks", čija su dokumenta bila jedan od ključnih povoda za višegodišnju istragu protiv Mančester Sitija, oglasio se večeras porukom koja je dodatno podigla tenziju oko njegove bezbednosti. Pre svega nekoliko sati njegovi advokati upozorili su da je Pinto , nakon odluke portugalskih vlasti da mu ukinu program zaštite svedoka i policijsku zaštitu, "ugroženiji nego ikada“, a o tome ste detaljno mogli da čitate OVDE .

Portugalac je poručio da strahuje za sopstveni život i da je odluka tamošnjih vlasti doneta svega nekoliko sati nakon što je, prema njegovim rečima, objavljena odluka u slučaju Mančester Sitija.

"U sredu, samo nekoliko sati nakon presude kojom je zvanično potvrđena krivica Mančester Sitija, Komisija zadužena za portugalski program zaštite svedoka obavestila me je da je odlučila da prekine moje učešće u programu i ukine policijsku zaštitu, čime me je svesno dovela u situaciju opasnu po život“, naveo je Pinto.

On tvrdi da mu, zbog brojnih pretnji smrću koje je dobijao, nije ostavljena druga mogućnost osim da praktično nestane iz javnosti.

"S obzirom na okolnosti, nemam drugu mogućnost osim da se u narednih nekoliko dana preselim na nepoznatu lokaciju, na neodređeno vreme, zbog brojnih pretnji smrću koje sam dobio u poslednjih nekoliko dana i ozbiljnog rizika od pokušaja atentata na mene“, poručio je Portugalac. Pinto je istovremeno objavio da je pokrenuo "GoFundMe" kampanju preko koje traži finansijsku pomoć javnosti kako bi mogao da organizuje bezbedan život nakon izlaska iz sistema državne zaštite. Prema njegovim rečima, portugalska država ga je svojim potezom namerno dovela u opasnu situaciju.

"Upravo zbog toga pokrenuo sam GoFundMe kampanju i molim sve za podršku kako bih preživeo ovu ozbiljnu situaciju koju je stvorila portugalska država, koja je, kao što sam već rekao, svesno odlučila da moj život izloži riziku“, napisao je Pinto.

Njegova objava dolazi dan nakon što su njegovi advokati veoma oštro reagovali na odluku o ukidanju zaštite. Oni su ranije upozorili da je Pinto sada, po njihovoj proceni, ugroženiji nego u bilo kom trenutku od 2020. godine, a način na koji je doneta odluka nazvali su čak "činom državnog terorizma". Posebno su ukazali na to da Pinto tvrdi da je već bio fizički napadnut u Lisabonu u aprilu ove godine, kao i da su njegovi "Football Leaks" dokumenti implicirali veoma moćne ljude i organizacije.