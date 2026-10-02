Užasnih 45 minuta Orlića, Mitrović i Lijeskić sprečili bruku protiv Rusa

Najistaknutiji igrač prvog poluvremena bio je prvotimac Nižnjeg Novgoroda Gleb Popolitov, koji je bio strelac prvog gola u 11. minutu i asistent za klupskog saigrača Ivana Bobera u 42. minutu za 3:0. Pre prvog pogotka je Hmarin stigao iz drugog plana, usledila je asistencija na drugu stativu, odakle je Popolitov pogodio mrežu Srbije. Kod trećeg se Popolitov dobro ubacio u slobodan prostor, razmenio brzo dodavanje sa Boberom, kojem nije bilo teško da savlada Lijeskića.

Rusi su sve vreme napadali i ubrzo je usledila nova kapitulacija. Viktor Okišor u 26. minutu je probio po levoj strani, ispao je Tegeltija, usledio je udarac u suprotnu stranu i lopta je završila u maloj mreži. Napadala je Srbija u naletima u finišu prvog poluvremena. Prvo iz slobodnog udarca Mitrovića, a potom je sa ivice kaznenog prostora pokušao Jevremović. Međutim, uskoro je usledio potpuni kolaps u domaćim redovima i pogodak Bobera, dok je samo nekoliko minuta kasnije Lijeskić sjajnom intervencijom sprečio četvrti pogodak rivala.

Promenila se slika mlade reprezentacije Srbije u drugom poluvremenu, što je bio rezultat brojnih izmena, ali i mnogo veće agilnosti u domaćim redovima. Jovan Mijatović je do isteka časa igre promašio tri odlične šanse, od kojih je ona iz 59. minuta bila stopostotna. Odlično je po levom krilu probio Milan Aleksić, odigrao povratnu za Mijatovića, ovaj iz prve gađao suprotan ugao, ali je lopta prošla pored stative.

Konačno, pritisak se isplatio u 70. minutu, kada je posle kornera lopta pogodila u ruku jednog ruskog igrača u bloku. Matija Mitrović je bio siguran sa bele tačke.

Poslednjih dvadesetak minuta protekli su u naizmeničnoj „paljbi“ sa obe strane. Obe selekcije su imale po nekoliko izglednih prilika, ali je nedostajalo koncentracije u završnicama akcija, pa je rezultat ostao nepromenjen, bez obzira na to što su mreže mogle da se tresu na obe strane. Luka Lijeskić je sa nekoliko odličnih intervencija bio zaslužan što Rusi nisu postigli bar još jedan pogodak. Poslednju veliku priliku u nadoknadi utakmice imao je Janko Jevremović, posle centaršuta Viktora Radojevića, ali je sreća pogledala rusku selekciju.

Novi prijateljski okršaj Srbije i Rusije biće odigran u utorak.