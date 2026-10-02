ZVANIČNO: Kraj sezone za Majka Džejmsa! Ostaje samo tračak nade...

Džejms je tešku povredu Ahilove tetive doživeo u igri bez kontakta, na oko dva i po minuta do kraja treće deonice. Pao je na parket, a sa bolnom grimasom i suzama u očima napustio je parket Beogradske arene, na nosilima. Crvena zvezda je kasnije dobila susret sa Efesom rezultatom 77:72, a cela Arena je aplauzom ispratila vrsnog strelca.

Nedelja, 18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)

Džejms je do momenta povrede imao 11 poena i tri minuta za 22 minuta. On je u Efes stigao ovog leta posle višegodišnjeg boravka u Monaku sa kojim je bio finalista Evrolige. U prva dva kola Evrolige Džejms je imao 22 poena, pet asistencija i četiri skoka u porazu od Barselone u Istanbulu, te 12 poena, četiri proigravanja, tri ukradene lopte i dva skoka u trijumfu nad Real Madridom.