ZVANIČNO: Kraj sezone za Majka Džejmsa! Ostaje samo tračak nade...
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 19:26
As Efesa podvrgnut operaciji i biće odsutan minimum sedam meseci, a verovatno oko devet
Crne slutnje su se obistinile - sezona je gotova za Majka Džejmsa!
Nepun dan pošto je doživeo povredu Ahilove tetive, Majk Džejms je podvrgnut operaciji i prema saopštenju njegovog kluba Anadolu Efesa – biće odsutan između sedam i devet meseci. Ipak, realnije je da to bude oko devet, što znači da je sezona za njega gotova. Ostaje tračak nade da se najbolji strelac u istoriji Evrolige vrati pre kraja ove takmičarske godine, ali se šanse mere u promilima...
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Džejms je tešku povredu Ahilove tetive doživeo u igri bez kontakta, na oko dva i po minuta do kraja treće deonice. Pao je na parket, a sa bolnom grimasom i suzama u očima napustio je parket Beogradske arene, na nosilima. Crvena zvezda je kasnije dobila susret sa Efesom rezultatom 77:72, a cela Arena je aplauzom ispratila vrsnog strelca.
Nedelja, 18.00: (5,50) FMP (19,0) Crvena zvezda (1,20)
Džejms je do momenta povrede imao 11 poena i tri minuta za 22 minuta. On je u Efes stigao ovog leta posle višegodišnjeg boravka u Monaku sa kojim je bio finalista Evrolige. U prva dva kola Evrolige Džejms je imao 22 poena, pet asistencija i četiri skoka u porazu od Barselone u Istanbulu, te 12 poena, četiri proigravanja, tri ukradene lopte i dva skoka u trijumfu nad Real Madridom.
Tokom pet godina u Monaku, Majk Džejms osvojio je tri titule prvaka Francuske, nacionalni kup i Liga kup, a bio je i dva puta učesnik Fajnal fora Evrolige. Pored toga što je najbolji strelac u istoriji elitnog takmičenja, Džejms je bio i MVP 2024. godine.
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Prošle sezone je na 39 utakmica imao prosek od 16,4 poena, uz 6,5 asistencija i 3,5 skokova. Tokom perioda boravka u Monaku, ubacio je više poena nego bilo koji igrač Evrolige u istom intervalu.
I sada, posle svega, ostaje pitanje - da li je Majk Džejms odigrao poslednju utakmicu u Evroligi, baš u Beogradu protiv Crvene zvezde?