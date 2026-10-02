Dončić u Romu doveo bivšeg operativca Dalasa

Nije se Roma Luke Dončića proslavila na evropskoj premijeri. Italijanski tim poražen je od Bahčešehira u Istanbulu, ali timu iz Rima nastavlja da radi punom parom i pojačava menadžment.

Naime, Roma je imenovala Džordža Kilebrua na funkciju predsednika globalnih poslovnih operacija. Njegov zadatak je da brend predstavi međunarodnoj javnosti, kao i unapređivanje komercijalne strategije i operativnog razvoja.

"Džordžovo iskustvo i dubinsko poznavanje sportske industrije čine ga savršenom osobom za vođenje globalnih poslovnih operacija u Romi. Posvećeni smo izgradnji tima koji može da se takmiči na najvišem nivou, koji igra sa strašću za svakog Rimljanina. Želimo da ovaj klub bude nešto za šta se vezuju navijači u ovom gradu i naslednik slavne istorije, a Džordž će nam pomoći da izgradimo koja ispunjava ove zahteve", rekao je suvlasnik Rome Doni Nelson.