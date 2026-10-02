Dončić u Romu doveo bivšeg operativca Dalasa
Vreme čitanja: 2min | pet. 02.10.26. | 19:04
Čovek koji je 27 godina bio u Meveriksima dolazi da podigne marketing italijanskog kluba
Nije se Roma Luke Dončića proslavila na evropskoj premijeri. Italijanski tim poražen je od Bahčešehira u Istanbulu, ali timu iz Rima nastavlja da radi punom parom i pojačava menadžment.
Naime, Roma je imenovala Džordža Kilebrua na funkciju predsednika globalnih poslovnih operacija. Njegov zadatak je da brend predstavi međunarodnoj javnosti, kao i unapređivanje komercijalne strategije i operativnog razvoja.
"Džordžovo iskustvo i dubinsko poznavanje sportske industrije čine ga savršenom osobom za vođenje globalnih poslovnih operacija u Romi. Posvećeni smo izgradnji tima koji može da se takmiči na najvišem nivou, koji igra sa strašću za svakog Rimljanina. Želimo da ovaj klub bude nešto za šta se vezuju navijači u ovom gradu i naslednik slavne istorije, a Džordž će nam pomoći da izgradimo koja ispunjava ove zahteve", rekao je suvlasnik Rome Doni Nelson.
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Možda ovo ime evropskim ljubiteljima košarke ne znači puno, ali reč je o čoveku sa bogatim iskustvom iz najjače lige sveta. Pomenuti operativac obavljao je funkciju izvršnog potpredsednika i glavnog direktora za prihode i to ni manje ni više nego u Dalas Meveriksima. Kilebru je u Dalasu službovao gotovo tri decenije, tačnije 27 godine i za vreme njegovog službovanja prihodi od sponzorstva merili su se u stotinama miliona dolara.
Iskusni operativac je obrazložio zbog čega je odabrao Rim kao narednu destinaciju.
"Rim je jedan od najvećih sportskih gradova na svetu, sa dugom košarkaškom tradicijom i neverovatno strastvenim navijačima. Uzbuđen sam što možemo d iskoristimo ovu energiju, da gradimo na ovoj istoriji i da pomognemo u podizanju kluba", rekao je nekadašnji operativac Dalasa.
Nema šta, na sve misle Dončić i Nelson. Struktura Rima je sve jača i klub već sada u premijernoj sezoni deluje više nego ozbiljno, a jasno je da u budućnosti sa ovim pristupom može samo još više da napreduje.