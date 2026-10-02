Adžić tera Crnu Goru da slatko sanja: Ako ovakvi budu i u kvalifikacijama, mogu na EURO 2028

Posle trijumfa nad Kiprom na domaćem terenu i Jermenijom u gostima u prva dva kola, Crnogorci sada imaju maksimalnih devet bodova i nalaze se u odličnoj poziciji u borbi za promociju u B diviziju. U drugom meču grupe Kipar je savladao Jermeniju 2:0 (2:0), pa je poredak na polovini takmičenja jasan: Crna Gora ima devet bodova, Kipar četiri, Jermenija tri, dok je Letonija ostala na jednom.

Crnu Goru već u ponedeljak od 20.45 očekuje novi meč, kada će dočekati Jermeniju. U novembru slede još duel sa Letonijom kod kuće i gostovanje Kipru, pa se stiče utisak da je samo pitanje kola u kom će Crna Gora obezbediti promociju u B diviziju Lige nacija.

Crnogorci su do vođstva stigli već u četvrtom minutu. Risto Radunović je centrirao sa leve strane, Milutin Osmajić majstorski propustio loptu, a Adžić utrčao iz drugog plana i praktično se sa njom ušetao u mrežu za idealan početak gostiju.

Letonija je pokušavala da odgovori, ali je Crna Gora u prvom poluvremenu delovala sigurnije i opasnije. U 31. minutu Vešović je odigrao dupli pas sa Osmajićem, snažno šutirao sa 13-14 metara, ali je domaći golman Matrevičs dobro reagovao. Nedugo zatim pokušao je i Stevan Jovetić glavom, međutim njegov udarac je izblokiran.

Najveću priliku za izjednačenje Letonija je imala početkom drugog poluvremena. U 52. minutu Uldriks je sa desetak metara špicem zahvatio loptu i pogodio prečku. Crna Gora je tada imala dosta sreće, ali je samo četiri minuta kasnije stigla kazna na drugoj strani. Ponovo je u glavnoj ulozi bio Adžić.

Igrač Sasuola je u 56. minutu iskosa sa leve strane pogodio pod prečku za 2:0 i usmerio utakmicu ka novoj pobedi Crne Gore. Bio mu je to četvrti pogodak na svega devet nastupa za seniorsku reprezentaciju. Mogla je Crna Gora ubrzo i do trećeg gola. Jovetić je iskosa sa desne strane sjajno gađao dalji ugao, ali se ovoga puta stativa isprečila njegovom udarcu.

Promašaj je domaćin uspeo da kazni u finišu. Posle gužve u kaznenom prostoru u 82. minutu do lopte je stigao Markus Strods, fudbaler irskog Bohemijansa, i snažnim udarcem pod prečku smanjio na 2:1. Taj pogodak uneo je nešto nervoze u završnicu, ali je Crna Gora sačuvala prednost i upisala treću pobedu iz isto toliko utakmica.

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA – 3. KOLO

Petak

GRUPA 2

Letonija - Crna Gora 1:2 (0:1)

/Strods 82 - Adžić 3, 56/

Kipar - Jermenija 2:0 (2:0)

/Konomis 19, Kakulis 31/