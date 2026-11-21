Nastavio je... „Njegov dolazak pratili su ogromni otpori i kritike dela javnosti. Ipak, za relativno kratko vreme svojim radom, ponašanjem i rezultatima uspeo je da razuveri mnoge i pokaže da je odluka uprave da mu ukaže poverenje bila ispravna. Đoan Penjaroja je trener kojeg ekipa poštuje, koji poštuje svoj klub i koji ume da ceni uslove za rad koje smo, uprkos izuzetno teškom periodu kroz koji smo prošli, uspeli da mu obezbedimo.”

Prvi čovek kluba iz Humske podsetio je na veoma specifičan trenutak u kojem je Penjaroja preuzeo ekipu nakon odlaska Željka Obradovića , najveće legende kluba. „Želim da podsetim i na okolnosti u kojima smo prošle godine birali novog trenera. Suprotno spekulacijama da je Penjaroja bio jedini koji je prihvatio našu ponudu, razgovarali smo sa trojicom trenera koji su u tom trenutku pokazali spremnost da preuzmu ekipu u izuzetno teškoj situaciji za klub. Đoan je među njima pokazao najveću odlučnost. Bio je potpuno svestan okolnosti u koje dolazi, težine zadatka koji preuzima i odgovornosti koju ta pozicija nosi.”

Mijailović je posebno apostrofirao učinak u Evroligi kao glavni argument za potpisivanje novog ugovora.

„Pokazao je da zna kako se vodi ekipa, kako se gradi sistem igre i kako se dolazi do pobeda. Rezultat koji trenutno ostvarujemo u Evroligi najbolji je u odnosu na prethodne sezone u ovom takmičenju i to je činjenica koju moramo da poštujemo. Penjaroja je svojim radom, odnosom prema klubu i rezultatima zaslužio novi ugovor. Naše poverenje nije zasnovano na obećanjima, već na onome što je pokazao. Čestitam mu na novom ugovoru i verujem da ćemo sa njim na mestu glavnog trenera ostvariti izvanredne rezultate.”

Pored pitanja šefa stručnog štaba, predsednik Partizan Mozzart Beta osvrnuo se i na kadrovske promene u samom menadžmentu kluba. Dolazak Sanija Bećirovića...

„Dolazak Sanija Bećirovića je planski i strateški potez uprave KK Partizan. Dule Karavesović je do sada radio fantastičan posao i nastaviće da doprinosi razvoju kluba na novoj poziciji direktora za razvoj. Sani Bećirović donosi ogromno iskustvo, kako u sportskom sektoru, tako i u operativnom upravljanju velikim sportskim sistemima. Očekujemo da klub nastavi da raste i napreduje kao i do sada, a njegov dolazak na najodgovorniju operativnu funkciju predstavlja važan korak u daljem jačanju naše organizacije”.

Na kraju, prvi čovek „Parnog valjka” za kraj je naglasio.

„KK Partizan mora da nastavi da raste kao ozbiljan, stabilan i organizovan sportski sistem, u kojem se odluke donose na osnovu rada, odgovornosti i rezultata, a ne pod pritiskom spekulacija i dnevnih komentara”, zaključio je Mijailović.