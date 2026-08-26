Stiže idealni mentor za Dvejna Vašingtona: MVP Fajnal fora se vratio u Bajern
Vreme čitanja: 2min | sre. 26.08.26. | 10:50
Tajris Rajs biće zadužen za razvoj igrača u Minhenu
Više od decenije nakon što je iz Bajerna prešao u Makabi i potom pokorio Evropu, Tajris Rajs vratio se u Minhen. Nekadašnji MVP Fajnal fora postao je novi član stručnog štaba Bavaraca, gde će biti zadužen za razvoj igrača.
Rajs je za Bajern nastupao tokom sezone 2012/13, kada je nemački tim igrao tek drugu godinu po povratku u elitni rang domaćeg prvenstva. Predvodio je ekipu do polufinala prvenstva, uz prosečnih 15,8 poena po utakmici. Ispostavilo se da mu je upravo Minhen bio prava odskočna daska. Već naredne godine predvodio je Makabi do titule prvaka Evrope, dok je za partije na završnom turniru proglašen MVP-jem Fajnal fora.
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Upravo zbog toga Rajs deluje kao pravo rešenje za Bajern koji u novu sezonu ne ulazi sa prevelikim očekivanjima javnosti. Trofejni plejmejker mogao bi da bude idealan mentor igraču poput Dvejna Vašingtona, koji je već pokazao da poseduje veliki napadački potencijal, ali još mora da nauči kako da ga u potpunosti stavi u službu ekipe.
Pomoć će biti dragocena i Mardžonu Bošampu, koji prvi put stiže u Evropu i tek treba da se prilagodi drugačijem stilu košarke i pravilima. Rajsovo iskustvo sa obe strane Atlantika moglo bi znatno da mu olakša taj proces.
Rajs je poslednjih godina već radio kao individualni trener u Hjustonu, gde je pomagao mladim talentima, ali i NBA igračima, a sada je nekadašnji ljubimac navijača spreman da stečeno znanje prenese u Evropu.
„Uzbuđen sam i zahvalan što se vraćam u Minhen. Sjajan je osećaj znati da Torsten (sportski direktor) i Anton (trener) imaju poverenja u mene da pomognem Bajernu da svoju budućnost usmeri u dobrom pravcu. Takođe, lepo je vratiti se na mesto koje me je prihvatilo dok sam bio igrač“
(1,50) SIJETL Ž (13,0) TORONTO Ž (2,95)
Ovim potezom Bajern je, nakon igračkog kadra, kompletirao i stručni štab. Pripreme Bavaraca već su počele, dok će osvajač Evrolige novu funkciju zvanično preuzeti 1. septembra.