Stiže idealni mentor za Dvejna Vašingtona: MVP Fajnal fora se vratio u Bajern

Više od decenije nakon što je iz Bajerna prešao u Makabi i potom pokorio Evropu, Tajris Rajs vratio se u Minhen. Nekadašnji MVP Fajnal fora postao je novi član stručnog štaba Bavaraca, gde će biti zadužen za razvoj igrača.

Rajs je za Bajern nastupao tokom sezone 2012/13, kada je nemački tim igrao tek drugu godinu po povratku u elitni rang domaćeg prvenstva. Predvodio je ekipu do polufinala prvenstva, uz prosečnih 15,8 poena po utakmici. Ispostavilo se da mu je upravo Minhen bio prava odskočna daska. Već naredne godine predvodio je Makabi do titule prvaka Evrope, dok je za partije na završnom turniru proglašen MVP-jem Fajnal fora.