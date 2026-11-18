Sada su na redu momci rođeni 2009. godine i mlađi. Otputovali su u dobrom raspoloženju, verujući da mogu do prolaza u narednu fazu kao jedna od prve dve selekcije u grupu ili. A, dalje će i najboljih osam od ukupno 12 trećeplasiranih ekipa.

Deluje moguće, ali moraće Matićevi izabranici to da pokažu na terenu.

"Naš kratkoročni cilj je prolaz grupe. Grupe koja je veoma zahtevna, jedna od najtežih na turniru. Očekuju nas izuzetni protivnici: Honduras, koji je tradicionalno nezgodna ekipa, zatim šampion Azije, Japan, a onda i Kolumbija, prvak Južne Amerike. Teški rivali, izazovne utakmice... Uz dužan respekt prema svim protivnicima, verujemo u sebe i svoj kvalitet", izjavio je selektor.

Srbija će igrati na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina prvi put posle 41 godine. Deo tima biće novopečeni prvotimac Crvene zvezde, Matej Strika.

"Utisci su fenomenalni, atmosfera je odlična. Privilegija je biti ovde, uradili smo veliku stvar plasmanom na jedno ovakvo takmičenje. Treniramo, radimo, spremamo se za prvu utakmicu i jedva čekamo da turnir počne. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu. Očekivanja su velika, imamo pravo na svoje snove, ali želimo da budemo i skromni. Znamo koliko možemo i šta želimo. Spremamo se kako na terenu, tako i van njega. Pripreme su dobro prošle, radili smo naporno, odigrali i jednu trening utakmicu. Sada prolazimo kroz period aklimatizacije, upoznajemo se sa uslovima. Verujem da ćemo spremno dočekati duel sa Hondurasom, 21. novembra“.

Strika je ove sezone devet puta nastupao za prvi tim Crvene zvezde, čak i na međunarodnoj sceni.

"Trenirao sam sa odličnim igračima i sigurno da će mi to značiti na jednom velikom takmičenju kao što je ovo u Kataru”.

Za sajt Fudbalskog saveza Srbije govorio je i Tadija Samardžić, mlađi brat A reprezentativca Lazara.

"Pričao sam sa Lazarom kada sam došao na okupljanje. Rekao mi je da budem svoj, da igram svoju igru. Podelio je sa mnom i svoja iskustva. To je velika stvar, ali govorio mi je i koliko je važno da budemo tim, da igramo našu igru. Svaka utakmica je drugačija, svaki protivnik je drugačiji, svaki detalj je važan", istakao je mladi fudbaler Arminije Bilefeld.

RASPORED KADETSKE REPREZENTACIJE SRBIJE NA MUNDIJALITU:

21.11, subota, 13.30: Srbija - Honduras

24.11, utorak, 14.00: Japan - Srbija

27.11, petak, 14.00: Kolumbija - Srbija

Spisak igrača na koje računa selektor Igor Matić: golmani - Savo Radanović (Crvena zvezda), Veljko Popović (Partizan), Matej Pribipić (IMT); odbrana - Vukašin Davidov (Vojvodina), Matej Strika (Crvena zvezda), Strahinja Baucal (Crvena zvezda), Vojin Marinković (Partizan), Filip Đurić (Crvena zvezda), Endrju Marić (Čukarički); vezni red - Luka Andrijašević (Vojvodina), Dragan Anokić (Crvena zvezda), Ognjen Matanović (Crvena zvezda), Novak Stevanović (Napredak), Andrej Sibinović (Crvena zvezda), Tadija Cojić (IMT), Veljko Pejović (Vojvodina), David Đokić (Mladost Lučani), Nebojša Grujić (Čukarički); napad - Danilo Žarković (Vojvodina), David Vajagić (Volfzburg), Tadija Samardžić (Arminija Bilefeld).