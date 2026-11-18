Doneo nam je titulu omladinskog prvaka sveta pre 2015. i 11 godina smo čekali da selektor tadašnje U20 selekcije Veljko Paunović sa njima nastavi put i u A timu. Ali izgleda da smo predugo čekali što za Sportski žurnal kaže i reprezentativac Nemanja Maksimović komentarišući bleda izdanja Srbije u A diviziji Lige nacija u kojoj smo tamičenje završili bez osvojenog boda.

“Koliko god zvučalo bolno, ovakvi rezultati su trenutno naša realnost. Ako želimo da napredujemo, moramo da pogledamo u ogledalo, ne samo mi igrači već svi koji rade u srpskom fudbalu. Treba da se zapitamo kako smo došli do ove situacije”, počinje Maksimović priču u intervjuu za Sportski žurnal.

Ni ne pokušavajući da sebe ili bilo koga drugog posted samokritike.

“Najveća razlika videla se u ritmu igre. Ima nas dosta starijih koji nismo mogli da budemo u tempu kakav su forsirali Nemci, Holanđani i Grci. Najveći problem je što nemamo veliki broj mladih igrača koji mogu da zamene starije. U Ligi nacija šansu su iskoristili Mihajlo Cvetković i Stefan Gudelj, ali potrebno nam je još njih između 20 i 30 godina. Narod je malo umoran od nas koji smo ušli u četvrtu deceniju, sve se povezalo kako ne treba… Naše vreme polako prolazi”, poentira Maksimović.