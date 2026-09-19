Tanasis: Kada sam u Srbiji zovem se Aca Kumanović
Vreme čitanja: 2min | sub. 19.09.26. | 19:43
"Povratak u Evropu moj izbor, nije da nisam mogao da igram u NBA", kaže najstariji od braće Adetokunbo
Tanasis Adetokunbo je oduvek privlačio pažnju. Uglavnom reakcijama i energijom, mada i košarkaškim umećem. Ovog leta, ipak, privukao je pažnju odlukom da se vrati u evropsku košarku.
Nakon sedam godina u Milvoki Baksima, Tanasis je ponovo na Starom kontinentu i brani boje Arisa. Upravo je solunski tim u petak izgubio od Crvene zvezde u Pioniru,a posle meča Tanasis je govorio za BasketNews Srbija.
"Uvek volim atmosferu ovde. Uvek volim da dođem u Srbiju, ovo mi je kao druga kuća. Čak me i prijatelji ovde prekrstili u srpsko ime. Ovde sam Aca, a prezivam se Kumanović. To mi je ime kada sam u Srbiji".
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Najstariji od braće Adetokunbu predviđa sjajnu sezonu crveno-belima.
"Sjajan tim, pravi evroligaš. Ima neke sjajne igrače koje dobro poznajem. Čima Moneke je jedan od njih, ali i Džordan Nvora, koji je moj brat. Zajedno smo osvojili NBA titulu 2021. godine. Mislim da imaju i sjajnog trenera. Voleo bih da sam igrao protiv njih".
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Aris ima velike ciljeve...
"Želimo da budemo takmičarski nastrojeni. Mislim da je za nas najvažnije da znaju ljudi kakve igrače imamo u rosteru, jer ja mislim da dosta njih nije svesno šta ih čeka. Vide nas, ali nas i dalje ne shvataju najozbiljnije. Mislim da ni mi nismo svesni. Ali, najbitnije za nas je da verujemo u sebe, da stvorimo pobedničku kulturu unutar ekipe, a samim tim i pobednički mentalitet. Za to ti je potrebno mnogo igrača, kvalitetnih, sa mnogo iskustva. To ne znači da svi moraju da postignu mnogo poena, ali svako mora da ispuni neku svoju ulogu. Mi smo na misiji, imamo tri specifična cilja koja smo postavili, ali neću da otkrijem koja".
Objasnio je i zašto se vratio u Evropu.
"Malo je gorko, ali i slatko u isto vreme. Bio sam tamo dugo, i bilo mi je zaista sjajno. Osvojio sam titulu sa tom ekipom, biću zapamćen tamo zauvek, moje ime, ime porodice Adetokunbo zauvek će biti ispisano u stranicama istorije Milvoki Baksa. To je bio moj izbor. Nije da nisam mogao da igram, već mi se više svidela ova prilika koja mi se ukazala. Mislim da je došla u pravo vreme. Mogu da pomognem ovim igračima, i ovom klubu, jer smo mi na misiji. Možemo svašta da učinimo", podvukao je Adetokunbo.