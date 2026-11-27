Svakako da im za ovakav večerašnji rezultat može biti donekle opravdanje to što je selektor Aleksandar Sekulić neposredno pred utakmicu smenjen sa mesta šefa struke jer mu Barselona nije dozvolila da bude na kormilu reprezentacije, a ujedno i u Barseloni, te je nezahvalan zadatak pripao Domenu Zevniku. Može da se priča i o tome što je Baskonija udarila rampu na dolazak Stefana Joksimovića, ali pitanje da li bi Slovenija i sa njima mogla da se suprotstavi Finskoj.

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Praktično niko u redovima domaćina nije zaslužio prelazne ocene osim trojca koji su činili Gregor Hrovat, Miha Cerkvenik i Klemen Prepelič. Hrovat je brojao do 29, bek Cedevita Olimpije 21, a Prepelič upisao 13 poena, ali ni to nije bilo dovoljno da se Finska ugrozi jer su ostali jednostavno bili nedovoljni. Kada se pogleda rezultat po četvrtinama, gostima je bilo dovoljno samo da u trećem kvartalu ubace u petu brzinu i sa plus 11 naprave prednost dovoljnu za konačni trijumf.

U redovima gostujućeg tima dominirao je krilni centar Mustafa Amzil. Igrač Denizlija je Sloveniji isporučio 32 poena, uz osam skokova. Sjajan je bio Olivije Enkamu koji je ubacio 10 poena, uz šest skokova i isto toliko asistencija, dok je Edon Mađuni ostvario isto poenterski učina, ali i zabeležio devet asistencija.