“Fracaso” je u španskom jeziku reč koja doslovno znači neuspeh, ali u modernom rečniku postala je skraćenica za ozbiljan neuspeh, kada krene sve po zlu, a to je slučaj sa Interom.

02.00: (2,40) Kolumbus (3,80) Inter Majami (2,65)

Ekipa iz Majamija je pred ponorom, mora da pobedi Kolumbus (02.00).

“Jasno je da smo u klubu gde imamo obavezu da pobedimo“, rekla je zvezda Intera, Urugvajac Luis Suarez, i dodao:

“Ako budemo eliminisani u petak, biće to razočaranje. Moramo biti toliko jasni po tom pitanju. Vreme za izgovore je prošlo. Vreme je da se suočimo sa stvarnošću. Ako budemo eliminisani, bićemo prvi koji će biti samokritični, iako se nadamo da se to neće dogoditi. Verujem da je ekipa u tački u kojoj shvata da je vreme da se trgne. Ovo je naša poslednja prilika. Ovaj format nam je dao još jednu šansu da igramo i to je poslednja šansa koju imamo da vratimo seriju kod kuće“.

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Trener Intera iz Majamija, Kili Gonzalez, koji je tokom sezone zamenio zemljaka Havijera Maskerana, veruje u svoj tim.

“U fudbalu se ne radi o neuspehu, radi se o pokušaju. Ponekad stvari idu dobro, ponekad ne, takav je jednostavno život. Znam da je odgovornost na nama, naša je obaveza kao tima, kao aktuelnih šampiona, da napredujemo. Ne radi se o osećaju pritiska, već o priznanju da smo u klubu koji je napravljen da dostigne ove faze. Postoje trenuci kada morate duboko da kopate, da iskoristite taj osećaj samopoštovanja i strast koja vas pokreće. Tako ja vidim igru i zaista se nadam da ćemo to moći da demonstriramo“, istakao je Gonzalez.

Kolumbus je u sjajnoj formi ovog meseca, vezao je pet pobeda. Inter je dobio narednog rivala u gostima na tri od poslednje četiri utakmice, uz poraz u poslednjem odmeravanju snaga, krajem septembra, kada je domaćin slavio sa 2:1.

MLS – PLEJ-OF, OSMINA FINALA (DRUGE UTAKMICE)

Subota

02.00: (2,40) Kolumbus (3,80) Inter Majami (2,65), u seriji: 1:0

04.00: (2,75) Solt Lejk (3,70) Vankuver (2,35), u seriji: 0:1

18.30: (2,60) Šarlot (3,90) Čikago (2,40), u seriji: 1:0

20.30: (2,10) Hjuston (3,90) San Hoze (3,05), u seriji 0:1

22.30: (1,60) Filadelfija (4,50) Nju Ingland (4,70), u seriji: 0:1

Nedelja

00.30: (3,05) Sinsinati (4,00) Nešvil (2,10), u seriji 1:0

02.30: (1,67) Los Anđeles (4,30) Sent Luis (4,40), u seriji: 0:1

04.30: (2,15) Portland (4,00) Dalas (2,95), u seriji: 0:1

*igra se na dve dobijene

***kvote su podložne promenama