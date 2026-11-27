Na početku obraćanja osvrnuo se na samu utakmicu, ali i situaciju na tabeli na kojoj Crvena zvezda zauzima 19. mesto sa pet bodova.

“Remi koji ostavlja gorak ukus s obzirom na prikazanu igru, ali kada ne možeš da pobediš, nemoj da izgubiš. Tu smo! Grupna faza je drugačija – tu je najvažnije da se kvalifikuješ, jer u jednoj utakmici svašta može da se desi i iznenađenja su moguća. Međutim, kvalifikacione runde sa utakmicama kod kuće i u gostima su sasvim drugi svet. Zamislite da sledeće nedelje igramo još jednu utakmicu kod kuće protiv istog protivnika, nakon što smo ih napali onako kako jesmo i uz nivo samopouzdanja koji imamo – šanse za prolazak bile bi ogromne.Pre ili kasnije, ovakve igre će morati da nam donesu više bodova. Sada smo fokusirani na preostalih šest bodova koji nas čekaju”, napisao je Rijera.

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Najavio je potom da će ubuduće na konferencijama biti znatno dosadniji…

“Kao čovek od reči, obećao sam sebi dve stvari. Prva je da ne pričam o sudijama. U novoj smo eri fudbala sa VAR tehnologijom više verujem u napredak koji donose kamere i mašine nego u tumačenja čoveka koja zavise od njegovog znanja i emocija. Druga stvar je da će šou uvek biti na terenu, tokom 90 minuta, a ne pre ili posle utakmice u nekoj sali ili pred mikrofonom. Od sada pa nadalje budite spremni na to da će konferencije biti veoma dosadne.”

Jedna stvar se pak neće menjati.

“Ono što se sigurno neće promeniti jeste to da ću štititi svoje igrače i njihov trud. Provodimo mnogo sati verujući u naš put, stil i principe, i troje ljudi koji žele da zbune hiljade drugih neće promeniti to uverenje. Ovo nije tuča, ovo je fudbal i sve se vrti oko igre – pre, tokom i posle meča. Zato vi igrajte svoju igru, a ja ću igrati svoju. Uvek zavisi od toga kakve naočare nosiš dok posmatraš situacije, a ja uvek biram ružičaste. Zvezdaška porodico, imate mnogo razloga da budete srećni! Kao što pesma kaže: ‘Don’t worry, be happy’”, zaključio je Rijera.