Vodiće Venecija veliku borbu za opstanak do kraja sezone, ali će u tome veliku ulogu moći da odigra Filip Stanković. Srpski golman bio je važan činilac u meču protiv zahuktale Bolonje koja od dolaska Rafaelea Paladina na klupu igra odličan fudbal. Međutim, večeras su naleteli na Srbina koji im je spustio roletnu sa nekoliko dobrih intervencija i doprineo osvajanju važnog boda na domaćem terenu - 0:0.

U ovom trenutku, upravo je srpski golman jedna od najvrednijih igrača Venecije na tržištu, još prošlog leta se pričalo o interesovanju klubova iz većih sredina i teško da ćemo ga u istom dresu gledati sledeće sezone, možda ga i na zimu neko zgrabi. Pogotovo što će mu, kao i svakom golmanu, samopouzdanje dodatno porasti zbog činjenice da je uspeo da sačuva mrežu prvi put posle mesec i po dana.