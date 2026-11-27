Kad Srbin spusti roletnu: Filip Stanković skidao zicere i sačuvao mrežu posle mesec i po dana (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | pet. 27.11.26. | 22:53
Sin Dejana Stankovića odigrao bitnu ulogu u remiju Venecije protiv Bolonje - 0:0
Vodiće Venecija veliku borbu za opstanak do kraja sezone, ali će u tome veliku ulogu moći da odigra Filip Stanković. Srpski golman bio je važan činilac u meču protiv zahuktale Bolonje koja od dolaska Rafaelea Paladina na klupu igra odličan fudbal. Međutim, večeras su naleteli na Srbina koji im je spustio roletnu sa nekoliko dobrih intervencija i doprineo osvajanju važnog boda na domaćem terenu - 0:0.
U ovom trenutku, upravo je srpski golman jedna od najvrednijih igrača Venecije na tržištu, još prošlog leta se pričalo o interesovanju klubova iz većih sredina i teško da ćemo ga u istom dresu gledati sledeće sezone, možda ga i na zimu neko zgrabi. Pogotovo što će mu, kao i svakom golmanu, samopouzdanje dodatno porasti zbog činjenice da je uspeo da sačuva mrežu prvi put posle mesec i po dana.
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Poslednji put to beše 17. oktobra na utakmici protiv Napolija koju je Venecija dobila, a Filip utakmicu završio sa fenomenalnih deset intervencija uz odbranjen penal Kevinu De Brujneu. Večeras nije bilo potrebe da pravi toliko bravura, ali u najopasnijim situacijama bio je maksimalno koncentrisan. Najpre u 51. minutu kad je Evan Ferguson izveo prekid, Nikolo Kazale je skočio u petercu, a Stanković u poslednji čas uspeo da ispruži ruku i zaustavi šut.
Drugu odličnu odbranu, Stanković je imao u 87. minutu kad je Tomazo Pobega došao do lopta posle dve uzastopne loše intervencije Reduana Halala, bivši igrač Milana je šutnuo sa osam, devet metara, ali je Stanković sjajnom reakcijom spasao siguran gol, pa iz odbitka zaustavio šut Roberta Pikolija a i spasio je saigrača da ne bude tragičar i prospe sve dobro što su uradili. A bili su disciplinovani čvrsti i dopustili Bolonji malo opasnih situacija.
Na kraju, solidnih pet odbrana za sina Dejana Stankovića, brojka od 76 odsto tačnih dodavanja, nekoliko uspešnih istrčavanja - još samo gol nije dao. Za to će morati da se potrude kolege iz napada.
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
Subota
15.00: (1,48) Frozinone (4,90) Parma (5,60)
18.00: (3,20) Torino (3,50) Lacio (2,15)
20.45: (1,30) Inter (5,80) Đenova (8,50)
Nedelja
12.30: (2,90) Udineze (3,60) Fjorentina (2,30)
15.00: (4,70) Sasuolo (4,20) Napoli (1,65)
18.00: (1,20) Roma (7,00) Monca (12,0)
20.45: (2,00) Komo (3,70) Juventus (3,45)
Ponedeljak
18.30: (4,40) Leče (3,60) Atalanta (1,82)
20.45: (4,70) Kaljari (3,90) Milan (1,70)
***Kvote su podložne promenama