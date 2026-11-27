Uprkos tome, imao je njuh za igrača. Još kakav. On je taj koji je doveo Dijega Milita dok je Đenova igrala Seriju B, zatim Rodriga Palasija, Kristijana Romera, ali i oživeo karijeru Tijaga Mote. U razgovoru za “Gazzetu delo sport” prisetio se momenata iz karijere funkcionera, a jedan od jačih momenata je bio pokupaj dovođenja Nejmara iz Santosa dok je Brazilac još bio tinejdžer.

“Otišao sam u Brazil jer sam imao zakazan sastanak sa njegovim menadžerom kako bih ga doveo u Italiju. Sa mnom je bio i Galijani, sa kojim sam tada pregovarao oko Kevina Prinsa Boatenga, koji je kasnije prešao u Milan jer se nije dopadao Gasperiniju. Adrijano mi je prijatelj, pa smo odlučili da odemo na tih deset dana u Brazil, gde nas je, uzgred, sve vreme pratila samo kiša”, prisetio se Preciozi.

Umesto Nejmara, u Đenovi je završio njegov malo poznati sunarodnik Ze Lav koji je u jednom trenutku bio na probi u Milanu.

“Otišao sam u Brazil da kupim Nejmara, a vratio se sa njim. Imali su istog menadžera koji mi je rekao: 'Slušaj, imam čudesnu zvezdu, boljeg od Nejmara.' Možda ga je već bio prodao Barseloni, pa me je na kraju ubedio. Prava tragedija. Sastao sam se u hotelu sa tim menadžerom, čije sam ime čak i izbrisao iz sećanja. Rekao mi je da nema problema ako želim Nejmara, ali i da je ovaj drugi igrač deset puta jači. Naterao me je da platim 4.000.000 evra plus neku pozamašnu proviziju. Najveći promašaj koji sam ikada doveo. A u tom trenutku nisam mogao da kupim obojicu zbog budžeta i ograničenog broja mesta za igrače van EU”.

Transfer Tijaga Mote ispostavio se kao jedan od najboljih poteza Đenove u eri Preciozija. Leta 2008. godine bivši igrač Barselone dolazi posle perioda u Atletiko Madridu gde je odigrao osam utakmica u sezoni.

„To je bio istorijski potez. Nisam ga ni poznavao, preporučio mi ga je jedan menadžer rekavši da bi bivši igrač Barse pristao da dođe kod nas za mali novac. Drugi agent me je zvao i ubeđivao da ga nikako ne uzimam jer je potpuno 'skršten' od povreda. Našao sam se sa Tijagom u Dezencanu, došao je sa suprugom i rekao mi da treba da mu dam ugovor na 800.000 evra godišnje. 'Videćeš šta će se desiti, napravićeš posao veka', dodao je. Pogledao me je u oči, rukovali smo se, doveo sam ga i predao Gasperiniju, koji ga je na početku držao na klupi ubeđen da je fizički propao. Jednom je ušao sa klupe i više nije izlazio iz startne postave. Ali kada je stigao Inter, nisam mogao da ga zadržim – već sam bio napravio glupost sa Tonijem kada sam mu dao 4.000.000 evra neto po sezoni”.

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Kad je Inter pogodio sa Motom, dve godine kasnije, tim iz grada mode rešio je da ponovo kupuje u Đenovi. Ovaj put – Dijega Milita. Konstantna prodaja najboljih igrača bila je nešto što je tadašnji trener Đan Pjero Gasperini umeo da iskritikuje kod Preciozija.

“U istom paketu bili su i Bonući i Ranokija. Gasperini mi je uvek zamerao što sam ih prodao, bio je veoma ljut na mene jer ih je već tada smatrao vrhunskim defanzivcima. Dosta smo se raspravljali oko toga, i to prilično žustro. Zalupio sam mu slušalicu, ali smo se kasnije zagrlili. Među nama je bilo previše uzajamnog poštovanja da bismo se dugo durili. I dan-danas mi šalje stare fotografije sa derbija, sa one pobede od 3:1 i Militovog het-trika, imamo zaista lep odnos. A danas pravi izvanredne rezultate u prvenstvu, i to sa ekipom koja nije dovoljno kompletna da bi takav uspeh bio očekivan. Njegov pečat se uvek vidi".

Nekadašnji predsednik Đenove poseban odnos imao je sa Masimom Moratijem. Čak mu je nekadašnji vlasnik Intera ostao dužan ozbiljan novac.

“Sa njim sam uvek imao izuzetno srdačan odnos. Bio je džentlmen sa kojim je bilo zadovoljstvo pregovarati, između ostalog i zato što bi na kraju uvek popustio. Čestit čovek, nikada nije kalkulisao. Ipak, i dalje mi duguje 5 miliona evra. O čemu se radi? Milito i Tijago Mota su Interu doneli triplu krunu! Te godine smo se Morati i ja opkladili: on je uporno ponavljao da za Dijega igranje u Milanu neće biti isto kao u Đenovi i da će teško doći i do 10 golova. Odgovorio sam mu da će mi, ako ih postigne bar dvanaestak, doplatiti još 5.000.000, a već je platio 25.000.000. Pristao je na opkladu, ali posle toga više nikada nismo pričali o tome. Jednog dana ćemo svesti račune”.

Pored lepih uspomena, tu su i najveća razočarenja.

“Treći igrač iz tog mega-posla – Robert Akvafreska. Kakva 'sveža voda' (akvafreska u prevodu sa italijanskog na srpski znači upravo “sveža voda”), pre će biti 'mlaka voda'... Bio je preplaćen, davao je mnogo golova, a onda odjednom stao. Kod nas nikada nije igrao na prihvatljivom nivou, mislim čak da se prilično rano i povukao. Verovatno sad negde uživa trošeći naš novac”, poentirao je Preciozi.