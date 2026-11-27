Alesandro Pajola dolazi u Pionir da "hapsi" Orlove
Vreme čitanja: 2min | pet. 27.11.26. | 21:23
Bek Partizan Mozzart Beta na raspolaganju Luki Bankiju za meč između Srbije i Italije (nedelja, 19.00)
Okršaji između Srbije i Italije uvek su nešto posebno, a u nedelju od 19 časova očekuje nas još jedan od izuzetne važnosti. Orlovi će dočekati Azure u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić sa imperativom pobede.
Selektor Dušan Alimpijević imaće na raspolaganju 10 evroligaških igrača, a kakvo je stanje sa reprezentacijom Italije u odnosu na pređašnji meč u kojem je selekcija Luke Bankija pred svojim navijačima pobedila Tursku?
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Kako javlja tamošnji Pianeta Basket, sa nacionalnim timom u glavni grad Srbije nisu doputovali Džon Petrućeli i Gabrijele Proćida. Momak rođen na američkom tlu, ali italijanskih korena, zadobio je povredu tokom utakmice sa Turskom, dok se navodi da fizičko stanje Proćide nije na dovoljnom nivou kako bi on nastavio igranje u kvalifikacionim prozorima.
Međutim, Italijani će biti jači u Beogradu i to za dobro poznato ime. Na raspolaganju Luki Bankiju stavio se Alesandro Pajola. Sjajni bek Partizan Mozzart Beta imao je neverovatnu partiju protiv Dubaija u Evroligi u kojoj je bio čovek odluke. Pajola je "zaključao" najboljeg napadača Dubaija Dvejna Bejkona, a sada sa istim zadatkom dolazi u Pionir, a to je da Orlovima onemogući pogled ka košu Italije.
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Nema dileme da nas čeka pravi košarkaški spektakl, a poznato je da utakmice između ova dva rivala nikad ne razočaraju.