Okršaji između Srbije i Italije uvek su nešto posebno, a u nedelju od 19 časova očekuje nas još jedan od izuzetne važnosti. Orlovi će dočekati Azure u beogradskoj hali Aleksandar Nikolić sa imperativom pobede.

Selektor Dušan Alimpijević imaće na raspolaganju 10 evroligaških igrača, a kakvo je stanje sa reprezentacijom Italije u odnosu na pređašnji meč u kojem je selekcija Luke Bankija pred svojim navijačima pobedila Tursku?