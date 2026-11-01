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UŽIVO: Crvena zvezda - Široki, nema Koloka
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ned. 01.11.26. | 12:43
Pratite sa nama dešavanja iz Pionira na meču ABA lige
CRVENA ZVEZDA - ŠIROKI
6. kolo
Dvorana: Aleksandar Nikolić
Sudije: Stefan Atomulese, Karlos Havier Duenas Urego, Vladimir Karnaj
Crvena zvezda: Motli, Džons, Vajler Beb, Batler, Dobrić, Izundu, Đurišić, Boldvin, Medarević, Nvora, Odželej, Kremer
Široki: Ola-Džozef, Persons, Čović, Galić, Žhanec, Bilinovac, Karaičić, Zubac P, Zubac J, Bošnjak, Luis, Vujanović.
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