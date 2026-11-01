Nedelja u Seriji A: Juve i Napoli, ko pobedi ima čemu da se nada

Duel Bjankonera i Azura je dodatno intrigantan zbog činjenice da su Spaleti i Alegri sedeli na rivalskim klupama pre tri godine i da iznad njih lebdi duh Antonija Kontea. U Spaletijevom slučaju Konte bi mogao da mu uzme radno mesto, a po pitanju Alegrija, Konte je mnogo bolje video situaciju u Kastel Volturnu kada je odlučio da uzme otpremninu i ode iz Napulja.

Današnji program je obogaćen i mečom Lacija sa Kaljarijem. Nebeskoplavi imaju šansu da se nađu sami na čelu tabele nakon deset kola, sa tri boda prednosti nad drugoplasiranim Interom. Odlični i neočekivani rezultati Nebeskoplavih nisu promenili stav navijača Lacija, koji nastavljaju svoj protest protiv vlasnika kluba Klaudija Lotita, tako da će i ovog popodneva tek par hiljada gledalaca biti prisutno na Olimpijskom stadionu.

20.45: (2,25) Juventus (3,50) Napoli (3,10)

U poslednje četiri godine Napoli je imao mnogo bolji skor u duelima sa Juveom. Tim iz Napulja je zabeležio pet pobeda, remi i dva poraza, međutim, Juve je sa Spaletijem na klupi prošlog januara zabeležio ubedljiv trijumf od 3:0. Još jedan podatak ide u korist Juventusa: na poslednja tri meča u Torinu Bjankoneri nisu primili gol od Napolija.

Maks Alegri je napravio jedan iznenađujući taktički potez. Na njegov zahtev Napoli se nije žalio na suspenziju od dva meča iako je imao dobre argumente da se prepolovi kazna i da Alegri bude pored aut-linije. Iskusni trener se opredelio da sa tribine, preko svog „avatara“ Landučija, diriguje igrom Azura.

Inače, Juve je bolje počeo sezonu od Napolija, ali je posle pauze u prvenstvu doživeo vrtoglavi rezultatski pad. Na prethodna četiri meča Bjankoneri su dva puta izgubili, jednom remizirali i odneli samo jednu pobedu, protiv Lečea.

Hronični problem Juventusa je napad. Stara dama je postigla samo 11 golova na devet utakmica Serije A. Učinak koji je neizbežno prizvao u sećanja najporaznije sezone Bjankonera sa Majfredijem i Delnerijem na klupi. Lučano Spaleti ne uspeva da pronađe pravu formulu za Nika Voltemadea i Randala Kolo Muanija, odsustvo Kenana Jildiza se sve više oseća, a u kakvoj situaciji se nalazi Juve najbolje govori žal za Lokatelijem na sredini terena.

Ruku na srce, i Spaleti je prilično doprineo svojim odlukama, izjavama i ponašanjem da dodatno destabilizuje tim Bjankonera, što se vidi iz nedelje u nedelju kroz reakcije i izjave fudbalera Stare dame.

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Na drugoj strani, dok Juve sve više tone, u Napulju se vidi zračak svetlosti. Pobede nad Bodo Glimtom, remi sa Romom i trijumf nad Moncom, zajedno sa činjenicom da je napad Azura proradio – 11 golova na poslednja tri meča – i da je Masimilijano Alegri konačno postigao pakt sa Kevinom de Brujneom oko njegove pozicije na terenu. Uz to, i Rasmus Hojlund se odblokirao protiv Monce, a Skot Mektomini se vratio u formu iz najboljih dana.

Ipak, treba biti oprezan. Jučerašnji milanski derbi ukazuje da teren može da demantuje sve indikacije iz prethodnih dana, i ne samo zbog gripa ili prehlada koje je trener Nerazura Kristijan Kivu naveo kao opravdanje. U svakom slučaju, Napolijevi fudbaleri su dali u prethodnih deset dana značajne signale dizanja forme, dok su njihove kolege u Juveu u fazi nazadovanja.

Lučano Spaleti (@Reuters)

Iz Kontinase dolaze različite informacije oko odbrane Juventusa. Jedna škola mišljenja tvrdi da će Spaleti igrati sa četvoricom defanzivaca ispred Vikarija, druga smatra da će igrati sa trojnom odbrambenom linijom. Na drugoj strani se većina slaže da će trener Juvea poslati na teren tandem Kolo Muani – Voltemade. Na Marasiju je Juve bio mnogo konkretniji i opasniji kada je igrao sa dvojicom špiceva, mada, ruku na srce, ni Francuz ni Nemac nisu klasični centarfori, i to je jedan od problema Bjankonera.

Hibridnu ulogu bi trebalo da ima Veston Mekeni, jedan od retkih fudbalera Juvea koji redovno zaradi, ako ništa drugo, prelaznu ocenu. Američki reprezentativac će šetati između uloge spoljnjeg veznog i ofanzivnog pleja iza leđa dvojice napadača.

U timu Napolija postoji samo jedna velika nedoumica, i to oko Rahmanija, koji nije sto odsto fit i moguće je da njegovo mesto zauzme Marijanuči. I kad smo kod odbrane Napolija, nije baš najjasnija logika Alegrija po pitanju hijerarhije za golmansku poziciju. Milinković-Savić je bio među najboljima na meču sa Moncom, ali mu to ne garantuje da će večeras biti starter, naprotiv, Mereta daju svi u početnom sastavu.

Podsetimo, Napoli je platio danak povredama i protiv Monce jer se na dugačkoj listi povređenih našlo i prezime Lobotke. Podsetimo, u Torino nisu doputovali Bonđorno, Badijašili, Favazuli, Spinacola, Lobotka, Neres i Alison Santos.

Ni situacija u Juveu nije mnogo bolja jer Spaleti i dalje ne može da računa na Jildiza, Lokatelija, Tirama, Konseisaa, Čelika i Nika Gonzalesa. Dobra vest za Luana je oporavak Boge.

JUVENTUS 4-3-1-2: Vikario – Kalulu, Bremer, Lukumi, Keli – Sar, D. Luiz, Kopmejners – Mekeni – Voltemade, Kolo Muani

NAPOLI 4-3-3: Meret – Di Lorenco, Rahmani (Marijanuči), Rafa Marin, Olivera – Angisa, De Brujne, Mektomini – Politano, Hojlund, Lang

15.00: (1,38) Lacio (4,70) Kaljari (7,75)

Glavno pitanje koje se postavlja od sinoć u Rimu glasi: da li će Lacio iskoristiti priliku koja mu se ukazala ili će Đenaro Gatuzo i njegovi igrači platiti danak pritiska i vrtoglavicu vrha tabele Serije A?

U Italiji imaju izraz u tenisu „braccino corto“, to je onaj momenat kada teniser treba da odigra poslednji poen i završi meč protiv favorita, ali mu se „skrati ruka“ i propusti priliku koja mu se ukazala jer nije izdržao psihički pritisak.

Od tog sindroma se najviše plaše u Laciju. Kaljari je pre par dana protiv Rome pokazao da je i dalje živ uprkos rezultatskom padu u prethodnih par nedelja, momci Pizakanea su bili u borbi za bodove do poslednjih deset minuta igre.

Đenaro Gatuzo (@Reuters)

Trener Lacija Rino Gatuzo tvrdi da je tajna uspeha njegovog tima spoj visokog ritma igre i mentaliteta, odnosno da tim igra kao da ima samo jednu, a ne 11 glava. Činjenica je da je trener Nebeskoplavih regenerisao seriju igrača, od Bruna Tavaresa preko kapitena Zakanjija do centarfora Noslina. Isaksenu, Tejloru i Frateziju bilo je potrebno samo poverenje i prostor koje im je Gatuzo dao, dok su Belajan i Florijani Gatuzova otkrića. Sportskom direktoru Fabijaniju i njegovim saradnicima pripadaju zasluge za adekvatne zamene u odbrani. Malo ko je verovao da će Lacio uspešno zameniti dva stuba kao što su godinama bili Hila i Romanjoli.

Za razliku od drugih trenera, Gatuzo ne pravi velike rotacije. Istini za volju, on je u lakšoj poziciji jer rimski klub ne igra evropska kup takmičenja, ali jedine promene u timu uglavnom su vezane za centralni par defanzivaca. Tako bi i ovog popodneva jedina novina u odnosu na meč protiv Sasuola trebalo da bude Provstgard umesto Lejte.

Statistike podsećaju da Lacio nije izgubio od Kaljarija na poslednja 22 okršaja. Reč je o najdužoj seriji bez poraza protiv jednog tima u Seriji A u istoriji Nebeskoplavih: 18 pobeda i četiri remija. Valja napomenuti i da je Lacio ostvario pet uzastopnih pobeda u Seriji A. Poslednji put kada je nanizao šest pobeda, 2021. godine, šesta je stigla upravo protiv Kaljarija.

LACIO 4-3-3: Mandas – Florijani, Šutalo, Provstgard, Bruno Tavares – Fratezi, Belajan, Tejlor – Isaksen, Noslin, Zakanji

KALJARI 4-3-2-1: Kaprile – Ze Pedro, Dejola, Rodrigez, Obert – Romano, Vinks, Facini – Adopo, Maldini – Mendi

18.00: (3,05) Leče (3,30) Đenova (2,40)

Meč na stadionu Via del Mare biće okršaj dvojice trenera čije su karijere, i igračke i fudbalske, obeležile godine u Romi. Di Frančesko je bio deo tima koji je osvojio treći skudeto, De Rosi je legenda Rimljana, a obojica su ostala i zapamćena po polufinalnim dvobojima u Ligi šampiona i Ligi Evrope na klupi Rome.

Imajući u vidu krivulju dva tima u Seriji A u ovoj sezoni, rezon nalaže da bi i Leče i Đenova mogli da se zadovolje podelom plena, sve u stilu italijanske opaske: bolje dva ranjena nego jedan mrtav. Ipak, poznajući mentalitete dvojice trenera, remi ne može da se isključi, ali će on biti pre rezultat žestoke borbe nego hladne kalkulacije.

Đenova ima veoma dobar skor sa Lečeom u Seriji A. Na prethodnih 18 duela Liguri su samo dva puta izgubili, ali su ti porazi došli na prethodna tri gostovanja u Pulji (jedan meč je završen nerešeno). Plus, Đenova je samo dva puta u prethodne tri sezone uspela da zatrese mrežu Lečea.

Naruku gostima idu rezultati u poslednje vreme. Đenova je ostvarila tri pobede na poslednja četiri meča, dok je Leče u prethodnih pet samo jednom uspeo da izbegne poraz, i to protiv Udinezea.

Leče neće moći da računa na Ilića, Berišu, Kulibalija i Pjerotija, dok je Gaspar suspendovan zbog kartona. Gosti su doputovali bez Venturinija, Nuredina i Drameha.

LEČE 4-3-3: Falkone – Vejga, Sibert, Tijago Gabrijel, Galo – Gorter, Engom, Maleh – Monteiro, Štulić, Fatah

ĐENOVA 3-5-2: Bejlou – Markandeli, Ostigard, Vaskez – Elertson, Baldanci, Frendrup, Amorim, El Šaravi – Vitinja, Osmajić

SERIJA - 10. KOLO

Subota

Bolonja - Monca 2:1 (1:1)

/Pobega 33, Bernardeski 59pen - Varela 6pen/

Udineze - Roma 2:5 (0:4)

/Zaniolo 50, Palma 78 - Kristante 10, Mora 31, Malen 33, Endika 37, Gilardi 90+2/

Milan - Inter 3:1 (3:1)

/Pulišić 4, Rabio 10, Moreira 43 - Bastoni 22/

Nedelja

Komo - Venecija u toku

15.00: (1,92) Frozinone (4,30) Torino (3,35) MOZZART RELAX

15.00: (1,38) Lacio (4,70) Kaljari (7,75) MOZZART RELAX

18.00: (3,05) Leče (3,30) Đenova (2,40) MOZZART RELAX

20.45: (2,25) Juventus (3,50) Napoli (3,10) MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,85) Sasuolo (3,80) Fjorentina (2,25) MOZZART RELAX

20.45: (1,45) Atalanta (4,70) Parma (6.25) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama