Jokić i Riči (©FIBA Basketball)
Jokić i Riči (©FIBA Basketball)

UŽIVO: Italija - Srbija, teška scena - povredio se Milutinov!

pon. 31.08.26. | 19:16

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ITALIJA - SRBIJA (19:20)

Dvorana: Vitrifrigo Arene, Pezaro;
Sudije: Arijadna Kueka (Španija), Peter Prakšč (Mađarska), Ritvars Helmstejns (Letonija).

ITALIJA: Manion, Tonut, Meli, Fontekio, Tompson, Tesitori, Riči, Spanjolo, Nijang, Baldaso, Akele, Emedžuru.

SRBIJA: Dangubić, Jović, Momirov, Dobrić, Jokić, Lakić, Gudurić, Tanasković, Davidovac, Avramović, Milutinov, Novak.

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