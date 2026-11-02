Foto: Starsport
UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Kluž, šuterska rapsodija crno-belih
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pon. 02.11.26. | 12:25
Pratite sa nama dešavanja iz hale Ranko Žeravica
ABA LIGA, 6. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ (34:18)
Dvorana: Hala Ranko Žeravica
Sudije: Šaker Nasrolah, Hakan Senkesen, Stefan Vuković
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lovernj.
Kluž: Livingston, Smart, Mekreri, Bišop, Bes, Hil, Plavšić, Nikolesku, Ričard, Kulame, Ileš.
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