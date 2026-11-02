Foto: Starsport
Foto: Starsport

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Kluž, šuterska rapsodija crno-belih

pon. 02.11.26. | 12:25

Pratite sa nama dešavanja iz hale Ranko Žeravica

ABA LIGA, 6. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - KLUŽ (34:18)

Dvorana: Hala Ranko Žeravica

Sudije: Šaker Nasrolah, Hakan Senkesen, Stefan Vuković

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Marinković, Tanasković, Stivens, Rivs, Hejs, Lovernj.

Kluž: Livingston, Smart, Mekreri, Bišop, Bes, Hil, Plavšić, Nikolesku, Ričard, Kulame, Ileš.

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