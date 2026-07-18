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UŽIVO: Španija-Srbija, Orlići u borbi za finale
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sub. 18.07.26. | 20:43
Pratite sa nama dešavanja iz Ljubljane gde U20 reprezentacija Srbije igra polufinale Evrobasketa protiv Španije
POLUFINALE EVROBASKET U20
ŠPANIJA-SRBIJA
Dvorana: Stožice
Sudije: Baldini, Matejek, Giorgijev
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juniorska košarkaška reprezentacija Srbijekošarkaška reprezentacija Srbije
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