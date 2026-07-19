Vanja Marinković o povredi: Povratak za tri i po meseca, ide bolje nego što sam očekivao

Bek crno-belih je o povredi, povratku i fizičkom stanju govorio u podkastu Kole Point.

"Dobro je, za ovaj period čak i neočekivano odlično. Prošlo je pet i nešto meseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za tri, tri i po meseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi", istakao je kapiten Partizan Mozzart Beta.

Pričao je Marinković detaljnije o izuzetno teškoj povredi.

"Jedna od najtežih povreda u sportu, a moja je bila prilično komplikovana. Doktor koji me je operisao rekao je da skoro nije video takvi pobedu Ahilove tetive. Verovatno je reč o tome što sam vukao povredu već nekoliko godina, nisam je skroz zalečio, stres, razne okolnosti, sve je to dovelo do toga. Najbitnije je da se pomiriš s tim da se to dogodilo i da ne gledaš u nazad, već unapred. Teško je, jer si van terena 10 meseci, to niko ne voli, ali da be se što pre vratio, moraš da budeš pozitivan i da imaš prave ljude oko sebe".

U poslednje vreme sve više igrača doživi ovu povredu, koja se smatra jednom od najtežih u sportu.

"Pričao sam sa osnivačem ELPA Boštjanom Nahbarom. Usman Garuba, Vensan Poarije, Donte Divinćenco, Tejtum, Halibarton... Stvarno mnogo igrača. Nagomilano je mnogo utakmica, nemaš vremena za odmor i oporavak ako uopšte možemo i da pričamo o odmoru. Kada počne sezona, onda odmora skoro da i nema. Ljudi misle da su nebitne stvari kako se koji igrač oporavlja, da li spava kod kuće ili u hotelu. Međutim, na ovom nivou to su veoma bitne stvari. Čarter letovi, oporavak, medicinsko osoblje o tome se manje priča, ali je to jako važno. Briga o igračima i briga igrača o sebi samima treba da bude prioritet", rekao je Marinković.