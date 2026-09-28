Nemci za Srbiju: Nije vreme da se zavaravamo, i ovakvi su mnogo jači
Vreme čitanja: 6min | pon. 28.09.26. | 19:21
Istina je da Klop na spisku ima devetoricu debitanata, ali...
Nemci su ozbiljno razočarani novim početkom koji su toliko iščekivali. Ili kako je to prokomentarisano u tamošnjim medijima: nacija je na bolan način spoznala da Jirgen Klop nije čudotvorac. Bod na vrućem terenu tradicionalnog rivala Holandije nije smatran neuspehom - mada je u drugom poluvremenu domaćin zaslužio potpuni preokret - ali zato je poraz od Grčke sinoć u Augzburgu (0:1) ozbiljno zaboleo, što se ponajbolje videlo kroz izjave bivših asova.
“Svima je jasno da više nismo vrhunska reprezentacija. Postali smo mediokriteti. Nemamo više igrače koji prave razliku na terenu“, kazao je Bastijan Švajnštajger za ARD komentarišući ono što je juče video na utakmici sa Grcima. “Pogledajte njihov tim danas: Karecas, Colis, Pavlidis... Oni prave prevagu, odlučuju utakmice. Mi prosto nemamo takve igrače. Naš je problem kad, recimo, treba akcije da gradimo od pozadi. Jedini fudbaler koji može da odigra neki kreativan pas je Jozua Kimih. Čim on nije na terenu postaje teško“.
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Mediji su bili gotovo jednako kritični, konstatujući da iako je rano da se priča o trenerskom pečatu, 'ovih 180 i kusur minuta budi sumnju u sposobnosti dobrog broja Klopovih izabranika da uopšte nadođu za nivo igre koji novi selektor želi da forsira'.
"Rezultat nije dobar, ali sve je to deo procesa i moja odgovornost: od sastava koji je izašao na teren, preko toga kako je tim formiran, pa do izmena. Sve su bile moje ideje. Primljeni gol jeste bio nesrećan, međutim nekako se uklopio u sve okolnosti što nas prate. Zajedno smo tek nedelju dana, formiramo novi tim, tako da tek treba da stvaramo rutine. Neophodno nam je više treninga. Imamo novu utakmicu za tri dana. Još jedan krucijalan meč za nas, kao da je finale. Dobro je što Srbi ne znaju kako ćemo da igramo, jer ne znamo ni mi“, u svom stilu je sinoć poručio Jirgen Klop.
Iskusni stručnjak dobio je informaciju od novinara da su remi i poraz, odnosno jedan osvojen bod iz dva meča, najslabiji start nekog nemačkog selektora u čitavoj istoriji nacionalnog tima. To ga ipak nije mnogo potreslo: "Bolje da imam loš početak nego loš kraj. Zar ne?"
"Znao sam i pre dolaska ovde da nemački fudbal nije u najboljem momentu i da sam moj dolazak ne može tek tako da reši sve probleme. Ako neko to nije znao - sada zna. Koraci nikada nisu dovoljno veliki za ljude koji gledaju sa strane, nikada nije dovoljno brzo. Ali ja sam uveren da će doći momenat, nadam se u bliskoj budućnosti, kada ćemo postati tim protiv kog će biti jako teško igrati".
Da Nemačka nije velesila kakva je bila, odnosno da joj nedostaje veći broj igrača svetske klase, kakve imaju Španija, Francuska ili Engleska, provlači se u tamošnjoj i svetskoj javnosti već dobrih sedam-osam godina. Jirgen Klop nije tog mišljenja. Ponovio je to više puta otkako je seo na klupu reprezentacije. Baš kao što je ponavljao da ga Liga nacija ne interesuje naročito rezultatski. Ipak, utisak je da se sada neke stvari menjaju. Posebno usled ovog poraza od Grčke. Jer i on kao selektor i igrači žele po svaku cenu da izbegnu atmosferu beznađa u nacionalnom timu, te dodatno urušavanje pobedničkog mentaliteta. Uostalom, izjava da je meč protiv Srbije 'kao finale' dovoljno kazuje.
U skaladu s ovim i izjava kapitena Jozue Kimiha, koji je želeo da ostane sa reprezentacijom i odigra i preostala dva meča (protiv Srbije i Grčke):
"Nije mi lako da se samo sklonim, da napustim ekipu. Želeo sam da ostanem, rekao sam to selektoru. Objasnio mi je da želi da vidi neke nove opcije. Razumem to. Mada sam se do poslednjeg momenta nadao da bih mogao da igram... Naravno, znam da je plan je od samog početka bio da se rotiramo, tako da ću ipak navijati za drugove od kuće".
Kako će Nemci reagovati na kritike javnosti? Kakav je karakter ekipe, novih momaka? Ko su pojedinci koji će na megdan Orlovima? Kako bi mogao da izgleda Klopov sastav za tri dana? Pitanja je podosta. I dok se nemačke kolege uglavnom fokusiraju na psihološki aspekt, odnosno kako će određeni igrači odgovoriti na specifičan momenat - hoće li uspeti da polože tu vrstu testa - nas pre svega interesuje ko su te novajlije i potencijalni debitanti na meču protiv Srbije.
A takvih nije malo. Od 25 igrača na redukovanom i osveženom spisku, čak devetorica nikada nisu odigrali ni minut za seniorsku selekciju. Ovo, razume se, ne znači niti da će oni što izađu megdan četi Veljka Paunovića biti neiskusni, niti da nas očekuje manji izazov u odnosu na okršaje sa Grčkom i Holandijom. Štaviše.
Da krenemo od golmana...
Sva trojica igraju Bundesligu. Jonas Urbig budući prvi golman Bajern Minhena, Fin Damen iz Augzburga i Noa Atubolu. Ovog potonjeg treba očekivati kao startera. Ima 24 godine, tržišnu vrednost od 25.000.000, slovi za najboljeg mladog čuvara mreže u Nemačkoj i letos je iz Frajburga prešao u Ajntraht. Specijalista za penale. Odbranio poslednjih šest što su mu pucali u Bundesligi. Ukupno skinuo 12 u čitavoj karijeri od 33 s kojima se susreo.
Fin Jelč (20) možda neće biti starter, ali ako dobije šansu, obratite pažnju na njega. Ima tek 20 godina i blizu 60 utakmica za Štutgart. Nedavno se pojavila vest kako ga prati Real Madrid. O Saidu El Mali (20) ne treba da trošimo reči. Jedna od najdužih letnjih saga, Keln je dobijao i celih 50.000.000, no odlučio je da ga zadrži, verujući da će kroz godinu dana moći da ga proda i za veće novce. Krilo, dug korak, dribling, sasvim dobar udarac... Klop ga izuzetno ceni, uverevao je ljude iz Dortmunda da treba da ga kupe. Imajući sve to u vidu, realno je očekivati ga u startnoj postavi...
Deri Šerhant (23) još jedno je opasno krilo i sledeća velika stvar iz Frajburga, Mika Baur (22) igra za Seltik, Vitali Janelt (28) s blizu 250 utakmica za Brentford ne može da bude nepoznanica, dok zadnji vezni Feliks Kajdel (23) može da pokrije generalno deficitarnu poziciju uz desnu aut-liniju, pa nikoga ne treba da iznenadi ukoliko ga Jirgen Klop proba kao beka u drugom poluvremenu.
I to bi bilo to što se tiče mogućih debitanata.
Svi ostali igrači sa spiska, manje-više, trebalo bi da su vam dobro poznati. Ukoliko bi Nemačka ostala dosledna formaciji 4-2-3-1, logika kaže da bi štoperski par trebalo da čine defanzivci Borusije Valdemar Anton i Niko Šloterbek. Potencijalni poroblem? I jedan i drugi već godinama igraju u sistemu sa trojicom pozadi. Najrealnija opcija za desnog beka je Lajpcigov Ridle Baku, a Maks Mitelštet i David Raum bi mogli da podele vreme uz levi bok. Sva trojica izuzetno iskuni igrači, nivoa druge polovine tabele u Ligi šampiona.
Sigurno mesto u srcu terena ima Aleksandar Pavlović, jedan od najuticajnijih igrača Bajerna otkako je stigao Vensan Kompani. Za mesto do njega konkurisaće mladi Tom Bišof, klupski kolega, plus pomenuti Janelt i Janik Englehart, povratnik iz Koma u nemački fudbal (Frajburg).
Klop ovoga puta ne može da računa na povređenog Džamala Musijalu, međutim svakako je pred njim ozbiljan izazov kada pričamo o trojci iza špica, odnosno kako uklopiti i Florijana Virca i Lenarta Karla, dvojicu najtalentovanijih igrača ovog sastava. Posebno što je sada tu i oporavljeni Serž Gnabri, koji najviše voli da dejstvuje po levom krilu, te pomenuti El Mala. U tom delu je i najveća gužva, najveći kvalitet Nemačke.
Na Bambasea Kontea ne treba računati kao na startera, jer je odigrao 65 minuta protiv Grčke...
Za mesto centarfora konkurišu Nik Voltemade i Jonatan Burkart. Ako ćemo po formi, dileme ne bi trebalo da bude. Od starta sezone napadač Ajntrahta odigrao je pet utakmica, dao šest golova i namestio još tri.
Jasno vam je, dakle, da ovaj tim nema neku naročitu 'dubinu', ali da startnih 11 može opasno dobro da izgleda. U najmanju ruku ne smemo da dovedemo u pitanje da su dosta kvalitetniji od Srbije. Pa shodno tome treba 'podesiti' i očekivanja.
Definitivno nije vreme da se zavaravamo.