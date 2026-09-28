Nemci za Srbiju: Nije vreme da se zavaravamo, i ovakvi su mnogo jači

Mediji su bili gotovo jednako kritični, konstatujući da iako je rano da se priča o trenerskom pečatu, 'ovih 180 i kusur minuta budi sumnju u sposobnosti dobrog broja Klopovih izabranika da uopšte nadođu za nivo igre koji novi selektor želi da forsira'.

"Rezultat nije dobar, ali sve je to deo procesa i moja odgovornost: od sastava koji je izašao na teren, preko toga kako je tim formiran, pa do izmena. Sve su bile moje ideje. Primljeni gol jeste bio nesrećan, međutim nekako se uklopio u sve okolnosti što nas prate. Zajedno smo tek nedelju dana, formiramo novi tim, tako da tek treba da stvaramo rutine. Neophodno nam je više treninga. Imamo novu utakmicu za tri dana. Još jedan krucijalan meč za nas, kao da je finale. Dobro je što Srbi ne znaju kako ćemo da igramo, jer ne znamo ni mi“, u svom stilu je sinoć poručio Jirgen Klop.

Iskusni stručnjak dobio je informaciju od novinara da su remi i poraz, odnosno jedan osvojen bod iz dva meča, najslabiji start nekog nemačkog selektora u čitavoj istoriji nacionalnog tima. To ga ipak nije mnogo potreslo: "Bolje da imam loš početak nego loš kraj. Zar ne?"

"Znao sam i pre dolaska ovde da nemački fudbal nije u najboljem momentu i da sam moj dolazak ne može tek tako da reši sve probleme. Ako neko to nije znao - sada zna. Koraci nikada nisu dovoljno veliki za ljude koji gledaju sa strane, nikada nije dovoljno brzo. Ali ja sam uveren da će doći momenat, nadam se u bliskoj budućnosti, kada ćemo postati tim protiv kog će biti jako teško igrati".

Da Nemačka nije velesila kakva je bila, odnosno da joj nedostaje veći broj igrača svetske klase, kakve imaju Španija, Francuska ili Engleska, provlači se u tamošnjoj i svetskoj javnosti već dobrih sedam-osam godina. Jirgen Klop nije tog mišljenja. Ponovio je to više puta otkako je seo na klupu reprezentacije. Baš kao što je ponavljao da ga Liga nacija ne interesuje naročito rezultatski. Ipak, utisak je da se sada neke stvari menjaju. Posebno usled ovog poraza od Grčke. Jer i on kao selektor i igrači žele po svaku cenu da izbegnu atmosferu beznađa u nacionalnom timu, te dodatno urušavanje pobedničkog mentaliteta. Uostalom, izjava da je meč protiv Srbije 'kao finale' dovoljno kazuje.

U skaladu s ovim i izjava kapitena Jozue Kimiha, koji je želeo da ostane sa reprezentacijom i odigra i preostala dva meča (protiv Srbije i Grčke):

"Nije mi lako da se samo sklonim, da napustim ekipu. Želeo sam da ostanem, rekao sam to selektoru. Objasnio mi je da želi da vidi neke nove opcije. Razumem to. Mada sam se do poslednjeg momenta nadao da bih mogao da igram... Naravno, znam da je plan je od samog početka bio da se rotiramo, tako da ću ipak navijati za drugove od kuće".