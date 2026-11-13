Lane Jovanović o Cvetkoviću: Zadovoljstvo je pričati o njemu, cenim ga kao igrača

Belgijski mediji sada na dnevnom nivou sipaju pohvale na račun Cvetkovića. Podsećaju na slavnu tradiciju Anderlehta sa srpskim napadačima poput Nenada Jestrovića, Aleksandra Mitrovića, Milana Jovanovića…

Upravo je popularni Lane bio jedan od sagovornika na temu Cvetkovićevog napretka i razvoja. Ni on ne štedi komplimente.

„Zadovoljstvo je pričati o njemu jer je Srbin i igra za moj klub, Anderleht. Cenim Cvetkovića kao igrača. Brz je, snažan, stabilan i agresivan, ima odličan osećaj za prostor i tajming. I uvek daje 100 posto. Srećan sam što igra za Anderleht i što nastavlja lepu tradiciju srpskih igrača u klubu. Takođe sam veoma tužan što klub već deset godina nije u trci za titulu. Iskreno se nadam da će ova sezona doneti radost navijačima, iako znam da će biti veoma teško… Želim Cvetkoviću, klubu i navijačima mnogo uspeha i sreće u nastavku sezone. Nadam se da će postići više nego što sam ja uspeo u Anderlehtu, jer je veoma mlad. Želim mu svaki uspeh“, rekao je bivši reprezentativac Srbije.

Otkako je 5. oktobra prošle godine postigao prvi gol za Anderleht, Cvetković je najbolji strelac slavnog kluba iz Brisela. Od tada do danas je dao 17 pogodaka na 54 meča iako je neretko bio rezervista ili nije igrao u ulozi klasičnog napadača.

Pregurao je i neke situacije koje mladi igrači moraju da nauče na teži način. U plej-ofu prošle sezone je dozvolio da ga isprovocira Gentov štoper Van der Hejden, burno je reagovao i dobio crveni karton zbog kojeg je propustio poslednja tri meča u sezoni. Letos je bio ljut što mu Anderleht nije dozvolio da učestvuje sa omladinskom reprezentacijom Srbije na EP u Velsu, pa je u sezonu ušao kao rezervista. Tada je to javno prokomentarisao i trener Vitor Bruno.

„Da sam znao da će uvek ovako ulaziti u igru i ovako reagovati kada je na klupi, stavljao bih ga na klupu na svakoj utakmici. Šalu na stranu, rekao sam rezervama pre meča da su jednako važni kao i starteri. Cvetković, koji je propustio nekoliko dana priprema zbog manjeg fizičkog problema, pravi je profesionalac. Agresivan je i vrši pritisak na protivnika“, rekao je tada Anderlehtov strateg.

Cvetković se sada zacementirao u startnih 11 belgijskog velikana i ono najbolje od njega tek dolazi. Pozive u reprezentaciju Srbije je počeo da dobija redovno i samo je pitanje momenta kada će iz tima istisnuti neka iskusnija i zvučnija imena i profilisati se kao jedan od lidera nove generacije srpskog fudbala.