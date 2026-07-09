Crnogorci u Andori, Letoniji i protiv Litvanaca, a autsajderi su na sva tri meča

Interesantno, po kvotama kladionice Mozzart, sva tri tima su autsajderi na ovim utakmicama. Mornar najviše zbog činjenice da igra na Pirinejskom poluostrvu, inače su tu šanse u dvomeču izjednačene, dok su i Letonci Žalgiris naših Nemanje Mihajlovića i Nikole Petkovića veliki favoriti.

16.00: (2,35) Atletik Eskaldes (3,15) Mornar (2,95)

Mornar je do duela sa Atletik Eskaldesom došao kao osvajač Kupa Crne Gore. Napadač tog tima, bivši igrač Spartaka iz Subotice i Zemuna Stefan Denković, svestan je da njega i njegove saigrače u Andori ne čeka lak zadatak.

“Čeka nas rival sa igračima uglavnom iz Španije koji igraju brz i agresivan fudbal. Verujemo u nas, milsim da imamo kvalitet i da bi trebalo da prođemo. Gledali smo snimke utakmica rivala, već smo radili nekoliko opcija koje bi mogle da budu naš adut. Igraju specifično, na veštačkoj podlozi, a neće biti lako ni zbog toga što se utakmica igra u 16 časova. Kako nama, tako i njima. Gledaćemo da se sa što boljim rezultatom vratimo kući”, kazao je Denković za Radio Bar.

Po Dečić protiv Lijepaje najveća prepreka će biti dugogodišnji reprezentativac Crne Gore Danijel Petković. Ovaj 33-godišnji golman je i kapiten Letonaca.

“Prednost Lijepaje je to što je u takmiačrskom ritmu i ima kvalitetnu ekipu. Ipak, verujemo da i oni imaju određene slabosti koje ćemo probati da iskoristimo”, rekao je Davor Kontić.

18.00: (1,75) Lijepaja (3,40) Dečić (4,60)

Najviše srpskih fudbalera gledaćemo na susretu OFK Petrovca i Žalgirisa, pošto dres crnogorskog predstavnika nose bivši vezista Metalca i čačanskog Borca Stefan Fićović i nekadašnji napadač Metalca, Novog Pazara i Inđije Savo Arambašić.

Prvenstvo Litvanije je u toku, posle 19 kola Žalgiris je peti na tabeli sa 28 bodova, samo dva manje od lidera Suduve. Šampionat je neverovatno izjednačen i od prvog do šestog mesta je razlika samo tri poena.

20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)

Za solidne rezultate zeleno-belih Nikola Petković nosi velike zasluge. Na 21 utakmica postigao je sedam golova i zabeležio jednu asistenciju. U proseku, strelac je na svakih 130 minuta igre. Nemanja Mihajlović nije toliko efikasan, odigrao je 11 mečeva, ali još uvek bez nekog konkretnog učinka.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU KONFERENCIJE – 1. KOLO

Četvrtak

16.00: (2,35) Atletik Eskaldes (3,15) Mornar (2,95)

18.00: (2,10) Alaškert (3,20) Jelimaj (3,40)

18.00: (1,13) Dila Gori (7,50) Virtus (16,0)

18.00: (1,75) Lijepaja (3,40) Dečić (4,60)

18.00: (2,30) Hegelman (3,30) Pajde (2,90)

18.00: (2,00) Nome Kalju (3,20) Linfild (3,70)

19.00: (1,12) Bohemijans (7,50) Sent Džozefs (18,0)

19.00: (1,45) Dinamo Minsk (3,90) Sileks (7,50)

19.00: (3,90) Marsakslok (3,35) Pjunik (1,90)

19.00: (1,85) Velež (3,30) Milsami (4,20)

19.15: (3,80) Mondorf (3,70) Dinamo Tbilisi (1,75)

19.30: (4,00) Kernarvon (3,90) Levadija (1,70)

19.30: (5,40) Evropa (3,70) Škendija (1,60)

20.00: (2,30) Vlaznija (3,30) Mileševo (2,90)

20.30: (5,20) Glentoran (3,70) RFS (1,62)

20.45: (2,25) NSI Runavik (3,25) Hamrun Spartans (3,05)

20.45: (3,25) OFK Petrovac (3,25) Žalgiris (2,15)

21.00: (2,40) Dinamo Tirana (3,25) Astana (2,80)

21.00: (1,95) Sarajevo (3,40) Inter Turku (3,60)

21.00: (1,67) Stjernan (3,80) Vikingur (4,60)

***Kvote su podložne promenama